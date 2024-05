Sindicato de trabajadores de Copsa decidió continuar con el paro por 24 horas más

El gremio citó a los afiliados a las 9:00 de la mañana en la terminal de Río Branco.

La Asociación de Trabajadores de Copsa anunció que, ante la falta de soluciones, decidió continuar con el paro por otras 24 horas y citó a los afiliados a las 9:00 de la mañana en la terminal de Río Branco.

Este lunes el sindicato resolvió realizar un paro sorpresa de 24 horas ante el incumplimiento de la empresa en pagar la totalidad del sueldo de abril.

"Ya no solo tenemos incumplimientos en (los pagos de) las licencias, sino que no se nos está pagando en fecha el salario. Llega el día 10 y nunca recibimos el sueldo entero. Siempre tenemos que preguntar cuánto del sueldo nos van a pagar y a la fecha aún no se terminaron de pagar algunos salarios", dijo la vocera del sindicato, Romina Mangino.

Desde la empresa se reconoció que a la mitad de los trabajadores se le debe parte del sueldo y que se podrá saldar cuando reciban el préstamo puente por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.