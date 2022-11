Sindicato policial irá a la SCJ por caso Cor: “Lo de Santiago fue una tragedia, pero no se tapa cometiendo otra injusticia", dijo Ojeda

Ojeda reclamó que la Justicia tome "decisiones jurídicas con criterios jurídicos" y no "con criterios salomónicos". "Un poquito para los dos lados, una condena, pero sin cárcel. A todos un poco", cuestionó.

El abogado del sindicato policial, Andrés Ojeda, ratificó este viernes a Telemundo que presentarán un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en busca de la revocación de la sentencia contra el efectivo policial anunciada este jueves en el marco del caso por la muerte de Santiago Cor.

"Entendemos que no está bien resuelto. El efectivo no tiene responsabilidad en lo sucedido. Una injusticia no se tapa con otra injusticia, lo de Santiago Cor fue una gran tragedia, una injusticia, pero no se tapa cometiendo otra injusticia como es otorgar la responsabilidad para un trabajador policial que no la tiene", declaró.

Cor falleció en Durazno tras chocar en el marco de una persecución policial el 9 de agosto de 2020. Los efectivos le habían pedido que se detuviera por estar circulando con un caño de escape tronador, pero el joven aceleró dando inicio a una persecución que finalizó cuando al llegar a una curva pronunciada perdió el control de la moto e impactó contra un árbol.

En primera instancia, la fiscal del caso había solicitado que condenaran a los dos policías que realizaron la persecución por los delitos de homicidio a título de dolo eventual y abuso de funciones a una pena de cinco años y siete meses de cárcel. La Justicia, el pasado 4 de abril, absolvió a los dos efectivos, pero este jueves el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia para uno de los agentes policiales que fue condenado por homicidio culposo. La condena es de 18 meses de prisión sustituida por libertad a prueba.

Ojeda reclamó que la Justicia tome "decisiones jurídicas con criterios jurídicos" y no "con criterios salomónicos". "Un poquito para los dos lados, una condena, pero sin cárcel. A todos un poco, no es el criterio jurídico", cuestionó.

En el mismo sentido, pidió hipotetizar sobre qué hubiera resuelto la Justicia si en el momento de la fuga quien fallecía "al tomar la curva a toda velocidad de forma equivocada" era el acompañante de Cor o un peatón. "La discusión sería otra si fallecía otra persona", aseguró.

La sentencia generó el destaque de la madre del joven, que valoró que el Tribunal de Apelaciones haya entendido que su hijo no era un delincuente.

Por otra parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuestionó la resolución: "La ley de procedimiento policial respalda el accionar de estos policías".