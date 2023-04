Sindicato preocupado porque barras de fútbol tomen represalias contra trabajadores del transporte por cánticos de Salgado

El sindicato señaló, por otro lado, que hay barras que hacen destrozos en los ómnibus y que deberían estar en las listas negras con prohibición de ir a los estadios.

La Asociación de Cooperativistas del Transporte (Ascot) expresó preocupación por eventuales represalias de barras contra trabajadores luego de los cánticos del presidente de la empresa Cutcsa Juan Salgado sobre la muerte de un hincha de Nacional, que motivaron al fiscal Fernando Romano a citarlo luego de Semana de Turismo.

El sindicato señaló que hay barras que hacen destrozos en los ómnibus y que deberían estar en las listas negras con prohibición de ir a los estadios. En un comunicado, pide que no se naturalicen los hechos violentos y agregó que esperan el accionar de la Justicia.

"La sociedad entera está preocupada por la violencia en general y en el deporte en particular. Y vemos que estas acciones no contribuyen a la sana convivencia entre la gente. Como decíamos en el comunicado, a nosotros nos gusta el fútbol, pero nunca consideramos a los rivales o a las otras personas como enemigos", expresó a Telemundo el dirigente sindical de Ascot Miguel Marrero.

"Festejar una muerte es realmente muy complicado y nosotros entendemos que a veces la sociedad y en este caso esta persona (Juan Salgado) normaliza situaciones que no deberían serlo. No es normal, no es sano, no está bien que se festeje una muerte", consideró Marrero.

Ascot señaló que Salgado, presidente de la Cámara de Transporte, es un referente para mucha gente. En este sentido, el gremio lamentó que en el comunicado público que hizo el empresario no haya hecho una autocrítica o una reflexión sobre lo ocurrido.

"Hay barras que hacen cualquier cosa arriba de los ómnibus: cantar, saltar, robar, tomar vino, meterse con todo el mundo, romper los ómnibus. Nosotros incluso estamos tratando de que esa gente, que se comporta de esa manera, sea incluida en las listas negras para que no pueda entrar más a los estadios", destacó el dirigente sindical.

Esto, de tal forma que "no pueda viajar en los ómnibus, que no tenga por qué ir a los estadios", explicó. "Y eventualmente esta gente podría tomar represalias contra los trabajadores del transporte por las declaraciones de este empresario", advirtió.