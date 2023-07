Siniestro en rambla de Pocitos: conductor de 91 años chocó y luego impactó contra una columna; los autos estuvieron en la zona toda la tarde

“Venía por la rambla cuando el auto rojo baja por Guayaquí y sigue, no mira para ningún lado y toma la rambla. Se me metió adelante. Mi auto trancó contra el auto rojo, y el auto rojo hizo un trompo y se golpeó contra la columna”, contó a Telemundo la mujer que iba en el auto blanco.

Un siniestro de tránsito que involucró a tres autos en la rambla de la zona de Pocitos, y en el que una mujer de 82 años se fracturó el brazo, tuvo el tránsito enlentecido durante toda la tarde del miércoles.

El siniestro ocurrió sobre las 13:00 horas, cuando llovía en la capital. Un auto rojo bajaba por la calle Guayaquí y al intentar tomar la rambla -Rambla República del Perú- hacia el este impactó contra un auto blanco que circulaba de oeste a este por la senda sur.

Según pudo saber Telemundo, el auto rojo era conducido por un hombre de 91 años que, según indicó su nieta, tiene la libreta de conducir vigente. En el mismo vehículo iba una mujer de 82 años, esposa del conductor, que sufrió una fractura en su brazo. Tras el impacto con el auto blanco, el vehículo rojo hizo un trompo, quedó con el frente hacia el oeste y se dio contra una columna de marcación de kilometraje -que terminó en el suelo de la rambla-.

“Venía por la rambla cuando el auto rojo baja por Guayaquí y sigue, no mira para ningún lado y toma la rambla. Se me metió adelante. Mi auto trancó contra el auto rojo, y el auto rojo hizo un trompo y se golpeó contra la columna”, contó a Telemundo la mujer que iba en el auto blanco. “El airbag me salvó la vida, el golpe fue fuerte. Me revisaron y me dieron el alta”, agregó.

Tras el siniestro, que sucedió pasado el mediodía, los vehículos permanecieron en la rambla hasta después de las 19:00 horas, cuando se recibió el visto bueno judicial para que sean retirados. Durante esas horas en el lugar trabajó personal de Tránsito de la comuna.

“Cuando hay un accidentado, tienen que esperar que le den el alta, que eso pase por juez, y recién ahí se analiza el tema y se libera los vehículos. La señora hace horas que está bien, pero la liberación de los vehículos fue hace minutos”, dijo la mujer que le explicaron desde la Intendencia de Montevideo.