SMU se declara en conflicto por médicos de Casa de Galicia y no descarta "paralización coordinada" de actividades

El gremio sostiene que la propuesta de las empresas en el Consejos de Salarios dejaría a 500 médicos sin trabajo.

El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se declaró en conflicto este sábado por la situación de los médicos que trabajaban en Casa de Galicia, institución que cerró por orden de la Justicia.

El gremio también resolvió que acordará con el resto de los actores involucrados las medidas a tomar y no se descarta "la paralización de actividades a nivel nacional de forma coordinada", en caso de ser necesaria.

El Comité entró en sesión permanente a partir de este sábado y dará a conocer a diario las "medidas gremiales de apoyo al proceso de negociación en curso". Además, solicitará reuniones con las comisiones parlamentarias de Salud Pública de "carácter urgente".

El colectivo médico convocará a una Asamblea General del SMU para el 29 de marzo e invitará a la Federación Médica del Interior (FEMI) y a todas las sociedades científicas a sumarse a sus reivindicaciones "en defensa de los puestos de trabajo".

En la resolución el SMU informó que el 13 de marzo, en la primera reunión del Consejo de Salarios (CS), presentó una propuesta acordada con las otras gremiales médicas, con el objetivo de mantener las fuentes de trabajo y la calidad asistencial de los funcionarios y los usuarios de Casa de Galicia.

"Esta semana en la mesa del CS las empresas que recibieron a los usuarios (casi 40.000 socios) de la ex Casa de Galicia, proponen la redistribución de cargos médicos sin dar respuesta a nuestro planteo inicial. Los colegas de la ex Casa de Galicia han trabajado (aún sin pago de sus salarios en plena pandemia) priorizando la salud de la ciudadanía y la continuidad de la atención en la emergencia sanitaria", argumentó el Comité.

A los trabajadores les deben más de $ 140 millones en adeudos laborales y jamás interrumpieron la asistencia, destacó el gremio.

Por lo tanto, el SMU considera "absolutamente impresentable" la propuesta de las empresas que absorberán a los trabajadores y usuarios de Casa de Galicia. "La propuesta de 200 cargos de escasa dedicación horaria, expresados a través de '26 horas de trabajo mensuales', estaría dejando sin empleo a más de 500 colegas, considerando a más de 700 trabajadores médicos aproximadamente que se deben reubicar", subrayó el gremio.

"Nuestra propuesta inicial de emplear a 21 médicas y médicos cada 1000 usuarios, fue reducida en la presentada por las empresas a menos de 5", señaló el gremio.

En la resolución se subraya que el vínculo propuesto es "precario e inestable y está sujeto a la movilidad de los usuarios". Además, se señala que la calidad asistencial de los prestadores se verá afectada porque habrá menor proporción de médicos por cantidad de pacientes.

Los médicos señalan que las autoridades no cumplieron el compromiso de mantener los puestos de trabajo y que en las negociaciones "no se no respeta ningún criterio asistencial en favor del usuario".