Sobreseimiento de acusados por violación grupal en Cordón: fiscal asegura que la versión dada por la víctima es "inverosímil"

El fiscal Schubert Velázquez solicitó el sobreseimiento definitivo de los tres jóvenes que habían sido acusados de violación en grupo por una mujer de 30 años en enero de 2022. ¿Cuáles fueron los argumentos que expuso el fiscal para pedirle a la jueza Blanca Riero que dé por finalizada la acción penal de este hecho?

"Esta Fiscalía conoce y comparte la aplicación a la materia de las normas nacionales e internacionales que dan cuenta de una necesaria visión de género en la materia. Pero ello no puede obviar que en materia penal existe el principio de inocencia, que rige respecto de todas las personas, y que para levantarlo se requiere evidencia (que luego se pueda transformar en prueba) en cantidad y calidad suficientes para despejar toda la duda razonable en los magistrados para dictar una sentencia de condena por la comisión de algún delito", señala el pedido del fiscal al que accedió Telemundo.

En este sentido, Velásquez subraya que "resulta de suma relevancia analizar las declaraciones vertidas por la denunciante con las demás evidencias, siendo las más relevantes la declaración de su amiga presente en el lugar, las declaraciones de los imputados, el análisis del contenido de los videos y filmaciones efectuados durante la ocurrencia de los hechos denunciados, así como el análisis de las pericias".

Si bien el fiscal indica que el relato de la joven "da cuenta de una escena de suma violencia", en un video en el que se registran parte de los hechos "se escuchan risas y tonos de voz acordes a una relación muy alejada a la violencia descripta por la denunciante y sí ajustada a la escena que describieron los indagados al inicio".

"Esta escena no violenta se ve confirmada por otros dos videos que fueron realizados por uno de los imputados, donde se infiere que se ajusta al momento posterior al acto sexual", indica. Y en la misma línea, subraya: "Estamos ante escenas con ausencia total de violencia, donde ante alguna pregunta de los muchachos la denunciante responde 'sí por favor'".

Además, Velázquez reconoce que si bien la denunciante dio "una versión donde no accedió a ningún encuentro grupal", de la declaración de un testigo surge que ella finalmente "le admitió haber aceptado que se sumara uno más". Este consentimiento, añade, se ve respaldado por un video con los acusados en la que hace referencia a un trío.

A su vez, la víctima -siempre según el pedido del fiscal- aseguró que gritó, pero que le dijeron que su amiga, con la que había ido hasta el apartamento, ya no estaba. Pese a esto, el fiscal justifica que la amiga reconoce que "nunca escuchó que la denunciante gritara o llamara". Y reafirma: "Claramente, la testigo no estuvo mirando el reloj, pero de su relato queda claro que estuvo un tiempo importante dentro del apartamento y que durante ese tiempo la víctima no gritó, no pidió auxilio".

Teniendo en cuenta estos elementos, en conjunto con todos los demás que surgen de la carpeta investigativa, Velázquez asegura: "en base a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, llevan a la conclusión de lo inverosímil de la versión dada por la denunciante, que pierde validez ante la presencia de elementos objetivos que la rebaten".

Asimismo, el fiscal reconoció que "en otro caso de género con intervención de la misma defensa que patrocina a la actual víctima (Juan Raúl Williman, del consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho)" tuvo que intervenir en reexaminar e hizo lugar al mismo, llevando al indagado a proceso penal, situación que en este caso no se puede emular", ya que "no resulta previsible" que se pueda "obtener una sentencia de condena, siendo el sobreseimiento la solución adecuada".

Por este caso, uno de los tres jóvenes mantiene pendiente aún la formalización por haber divulgado los videos sin consentimiento del momento en que mantuvo relaciones sexuales.

El 23 de enero de 2022 la mujer denunció haber sido víctima de una violación grupal en el barrio Cordón. La encontraron llorando en la calle, y declaró que había conocido a un joven en un boliche, y caminó con él algunas cuadras hasta su apartamento. Mantuvo relaciones sexuales consentidas, pero afirmó que luego entraron otros tres jóvenes y la violaron.