“¡Socorro!”: entre risas, Mujica mostró su preocupación por la posibilidad de que Milei gane en Argentina y dijo que le parece “un loco”

El expresidente José Mujica participó este viernes de un acto en el comité de base Los Malvines del Frente Amplio en el barrio Malvín de Montevideo.

Consultado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que Javier Milei se convierte en el próximo presidente argentino, el frenteamplista reaccionó con una frase y una larga risa: "¡Socorro!".

Rápidamente añadió: "No porque sea de derecha, sino porque me parece un loco. Ahora la cosa vino de locos".

Días atrás, Mujica había dicho que lo más "avasallador" en las elecciones de mitad de agosto no fue la victoria del libertario Javier Milei, sino "los que no votaron".

"Los que no fueron a votar en un país con el voto obligatorio y los que votaron en blanco. Largamente más que duplican a Milei. Eso habla que hay un desencanto muy fuerte en una parte considerable del pueblo argentino", dijo a la prensa este jueves en un acto de la Vertiente Artiguista.

Según datos procesados por La Nación, unas 11 millones de personas estaban habilitadas y no fueron a votar en el país vecino. Milei recibió poco más de 7 millones de adhesiones.

Consultado si Uruguay podría ser testigo de un dirigente con ideas y discursos similares a los de Milei, que apoda a los políticos de "casta" y "parásitos", Mujica lo relativizó: "No se preocupen. El pueblo uruguayo no masca alambre".