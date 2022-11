Sotelo pide disculpas por tuit en que le dice "ladrón" a Lula: "Fue infeliz y no debí publicarlo"

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, descartó que el titular de los medios públicos fuera a presentar su renuncia.

El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN), Gerardo Sotelo, reconoció este martes en diálogo con Telemundo que su tuit en el que califica de "ladrón" a a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil, fue un error.

"Mi tuit fue infeliz y no debí publicarlo de la forma que lo hice. Se presta a equívocos y pido disculpas por la situación", dijo el titular de los medios públicos.

Con respecto a la información brindada por El País sobre que se había pedido licencia en el cargo, Sotelo aclaró que solicitó tomarse libre este martes y que volverá al trabajo el jueves -el miércoles es feriado-.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, descartó en diálogo con Telemundo que el titular de los medios públicos fuera a presentar su renuncia.

Tal como fue informado este lunes, autoridades de gobierno cuestionaron las palabras del director de los medios públicos y dejaron la puerta abierta para una sanción. "Amarilla con pecas rojas", dijo en forma de metáfora futbolera una alta fuente del Poder Ejecutivo.

Además, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado lo consideró como un "error inexcusable"

En tanto, en filas del Partido Independiente, al que pertenece Sotelo, también generó molestia lo escrito por el director de los medios públicos. "Fue un error importante por la función que cumple. Hablé con él. Es una macana", dijo el lunes a Telemundo Mieres.

La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas. https://t.co/AK3AGyaudJ

— Gerardo Sotelo (@Cybertario) October 31, 2022