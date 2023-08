"¿Soy Meteoro por ir a 70 km/h? ¿Soy Schumacher?": Da Silva volvió a hablar de los límites de velocidad y los radares

"Sigo manejando con lógica y sentido común; voy a ser muy sincero, el sentido común para mí es ir por la Interbalnearia a más de 70", aseguró el senador blanco.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva volvió a criticar este miércoles los radares que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) colocó en las rutas nacionales. "Sigo manejando con lógica y sentido común; voy a ser muy sincero, el sentido común para mí es ir por la Interbalnearia a más de 70", aseguró en el programa Desayunos Informales.

Al ser cuestionado por el periodista Leonardo Haberkorn, el legislador respondió: "Yo lo que no puedo es ser mentiroso. Vos dejame que yo sea como quiero ser y no como vos querés que yo sea. A partir de ahí después la gente va a decir: 'este hombre puede seguir o no puede seguir'".

"No puedo decir que voy a los límites permitidos porque no voy a 70", agregó. "¿Yo que soy por ir a 85 en la ruta? ¿Soy una especie de bomba en potencia, un asesino serial? ¿O soy un hombre sincero que capaz se cruza contigo en la ruta y oh, casualidad, vamos los dos 85, ojo", retrucó.

Da Silva continuó: "Para vos es una irresponsabilidad porque te ponés en una posición hipócrita. Que yo no te vaya a ver a vos yendo a 85 en la Interbalnearia porque, ¿ahí sabés lo que va a pasar? Yo que soy paisano y que me doy cuenta de los autos, tengo una memoria, te voy a decir: 'mirá, ahí va Leo el que se puso en un pedestal moral criticándome a mí por decir la verdad de que yo no voy a 70 en la Interbalnearia'".

Siguiendo con el mismo razonamiento, el representante blanco ejemplificó: "El sentido común indica que un señor que está repartiendo salamín y jamón en la ruta 5 y que tiene que ir de Florida a Mendoza no es un asesino en potencia por ir a 51 km/h en su camioncito. ¿Eso es lo que no tiene sentido común? Puede ir perfectamente a 60. ¿Por qué? Porque no es un asesino. Está mal la ley, sí. Yo he puesto el tema sobre la mesa".

Para Da Silva calificó de "ridículas” ciertas circunstancias de ir a 70 km/h. "¿Soy Meteoro por ir a 70? ¿Soy Schumacher?", se preguntó.

"Gracias a Dios en la vida hay gente no tan estructurada que puede ir a 75 sintiendo el viento de la libertad. Gracias a Dios, sin ser un asesino en potencia", justificó.

"Voy a sentarme en un banquito un fin de semana por la ruta Interbalnearia voy a averiguar que auto tiene cada uno de ustedes y los voy a controlar a ver a qué velocidad van a pasar y se acaba el caretaje", apuntó contra el panel del programa luego que cuestionaran sus declaraciones.

"Soy momentáneamente senador, pero los cuatro formamos opinión pública. Entonces en vez de premiar mi sincericidio diciendo las cosas que pasan me castigan con una postura artificial. Estoy seguro, puedo apostarle al director del programa, que ninguno de ustedes tres va a 70 por la ruta Interbalnearia. Puedo hacer una apuesta", reafirmó.

"Yo lo que soy es un vocero de la realidad", agregó. Da Silva cuestionó también a la periodista Ana Matyszczyk: "¿Vos vas manejando pensando 'tengo que cumplir la norma' o mirando imaginándote que llegas a Punta del Este, José Ignacio, no sé dónde vas, y decir 'bueno voy a hacerme una ensalada de palta con no se qué cosa'", le preguntó.

Matyszczyk le respondió que manejaba mirando las señalizaciones de velocidad y otros carteles de tránsito, pero el senador continuó con su postura. "El problema acá estamos frente a una postura hipócrita a mi juicio de cualquiera de los que me critican que no van manejando por la ruta Interbalnearia pensando tengo que respetar la norma, tengo que ir a menos de 70 porque soy un ciudadano ejemplar", manifestó.