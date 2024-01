Sturla dijo que la Iglesia tiene que "seguir bendiciendo a todas las personas", pero no las situaciones que son "irregulares"

Las declaraciones del cardenal se dan luego que el Vaticano aceptara la "posibilidad de bendecir" parejas homosexuales.

En diciembre del 2023 el Papa Francisco aprobó formalmente el permiso para que los sacerdotes bendigan a las parejas del mismo sexo.

Desde el Vaticano se marca igualmente una diferencia con el matrimonio que, sostienen, se mantiene como unión entre una mujer y un hombre.

Consultado por este cambio, el cardenal Daniel Sturla señaló que ya ha expresado su opinión. "Hay que ser cuidados con el tema porque es un muy delicado", expresó a Telemundo.

"La Iglesia bendice a todas las personas y eso lo ha hecho siempre, a nadie se le pregunta cuál es su condición o situación", agregó.

"He expresado mi opinión en cuanto a seguir bendiciendo a todas las personas sea cual sea su situación, con el deseo que se acerquen más a Dios, pero no las situaciones que son irregulares. Hay que darse tiempo, la iglesia es casa de todos, de puertas abiertas, donde todos son bendecidos, pero donde no todas las situaciones de las personas son bendecidas", apuntó.