Suárez y Maratea buscan a 250.000 personas que puedan donar US$ 1 para terminar de pagar el millonario tratamiento de Federica Rodríguez

Se puede colaborar mediante Paypal o Mercado Pago Uruguay, detalló el influencer argentino.

El delantero uruguayo Luis Suárez y el influencer argentino Santiago Maratea volvieron a aparecer en sus redes sociales con el objetivo de ayudar a la niña Federica Rodríguez, que precisa un millonario tratamiento.

Esta vez, Maratea explicó a través de sus historias de Instagram que, junto a Suárez, están buscando a 250.000 personas que puedan donar US$ 1 para terminar de pagar el tratamiento y la investigación para "la tierna Federica".

"Les voy a dejar dos link, uno es de Paypal, para que puedan poner plata desde cualquier parte del mundo que quieran. Puede ser US$ 1 dólar, US$ 2 o US$ 0.5. Lo que puedan, toda ayuda viene bien", aseguró el argentino que se popularizó en los últimos años justamente por armar colectas para diversas causas, algunas de ellas solidarias.

"Y, en segundo lugar, para toda la gente de Uruguay que debe ser muchísima, dejamos un link de Mercado Pago Uruguay, de vuelta, el monto que ustedes quieran o puedan. Un dólar ya es suficiente", añadió el influencer, que tiene 3,5 millones de seguidores en Instagram.

"El que se pueda sumar le agradecemos muchísimo y los que quieran seguir viendo cómo va la colecta,, cuánto falta para llegar al objetivo y en un futuro cuando paguemos el tratamiento cómo se hace el pago y todo, en mi Instagram vamos a mostrar el paso a paso de qué se hace con esa plata y como llega al destino que tiene que llegar", expresó.

Por su parte, Suárez se mostró "contento" de poder sumarse a esta campaña con Maratea y así ayudar a Federica y su familia "a que puedan llegar al objetivo de viajar a Estados Unidos". "Les mando un abrazo grande. Todos unidos y juntos podemos (colaborar) con el objetivo de ayudar a Fede y su familia", expresó el delantero de la Selección.

Federica, de un año y medio, tiene un gen mutado, una circunstancia especialmente rara que le genera un retraso a nivel motor y le hace padecer convulsiones.