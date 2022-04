Suba de combustibles: Paganini dijo que "Ancap está muy ajustada" y que el costo país aumentó "muy radicalmente"

"No tuvimos más remedio que trasladar una parte de ese costo a la tarifa porque el dinero en algún momento alguien lo pone y ya Ancap está muy ajustada. No se puede seguir diciendo 'no traslado nada'", planteó.

Desde este viernes está vigente el nuevo precio de los combustibles. Representa el tercer aumento desde que comenzó 2022 y se hizo por debajo de los precios de paridad de importación recopilados por la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) en su último informe.

En rueda de prensa, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, reconoció este viernes que el incremento no impactará "bien" en la economía doméstica o en la producción, pero explicó por qué el gobierno lo hizo.

"Lo que pasa es que también tenemos un costo país, que aumentó muy radicalmente", señaló, y recordó que en el último año el precio del barril del petróleo tuvo varias subas.

"No tuvimos más remedio que trasladar una parte de ese costo a la tarifa porque el dinero en algún momento alguien lo pone y ya Ancap está muy ajustada. No se puede seguir diciendo 'no traslado nada'", acotó, refiriéndose a los anteriores ajustes que Ancap absorbió para no trasladárselos a la ciudadanía en los surtidores.

Paganini recordó que los aumentos que manejó Ursea en el último informe del mercado internacional "fueron enormes", pero el gobierno estuvo "muy lejos" de determinar una suba a la par. "Estamos hablando del 10% en vez del 30% en el caso de gasoil, pero tuvimos que hacer algo, lamentablemente, para recuperar por lo menos un mínimo", dijo.

"La verdad es que el mundo está en un momento muy especial, la volatilidad es grande, ojalá se calme y podamos verlo el mes que viene mirarlo con otros ojos", comentó Paganini.

El secretario de Estado también descartó en la rueda de prensa una exoneración de la tarifa de UTE y dijo que es "impensable" bajar el supergás.