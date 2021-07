Subsidio al supergas: Topolansky dijo que "se puede mejorar" y que "hay que encontrar un mecanismo de gradualidad"

"Lo que tengo que ver es cómo lo van a desplegar", sentenció.

La senadora Lucía Topolansky dijo este martes que puede "coincidir con (el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac) Alfie" en que el subsidio al supergas tiene el "defecto" de que es "plano". "Esa es una discusión muy interesante y muy profunda de ver cómo los subsidios no sean planos", agregó la legisladora frenteamplista en entrevista con el programa Doble Click, de Del Sol FM.

Topolansky insistió en que considera que el subsidio actual "es bueno", pero que "se puede mejorar el formato". Cuestionó cómo se va a implementar el cambio en el beneficio y afirmó que debe ser gradual. "Si se quiere hacer más justo, más equitativo, hay que encontrar un mecanismo de gradualidad relacionado con el ingreso de la persona", expresó.

Consideró que debe hacerse de forma tal que "los quintiles de población que tienen menos ingresos no sufran un golpe en la economía doméstica". De lo contario, según la senadora opositora, "va a traer el siguiente paso, que es me engancho a la luz y tengo cocina eléctrica". "Lo que tengo que ver es cómo lo van a desplegar", sentenció.

Alfie, negó que sea inminente la quita del subsidio al supergas pero afirmó que sí "se está estudiando" con el objetivo de favorecer a las familias de menos ingresos. "Hay personas que calefaccionan sus piscinas con el subsidio", afirmó este lunes. "Parece justo que esas personas no reciban el subsidio, y también es justo que las demás personas lo reciban y que además no paguen para que otras personas que no lo precisan, lo reciban", agregó.