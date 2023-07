Sufrió una descarga eléctrica y le amputaron los dos antebrazos, pero unas prótesis biónicas le permitieron cargar a su hija recién nacida

Dos allegados le sugirieron ir a Manos de Héroes, una ONG que realiza gratuitamente manos biónicas a través de la impresión 3D.

El 27 de diciembre de 2016 la vida de César Palacios cambió para siempre: una descarga eléctrica de 15.000 voltios mientras desarmaba unos andamios al lado de una torre de corriente le provocó la amputación de parte de sus antebrazos, entre otros graves problemas de salud.

“Fue brava la cosa, estuve 103 días internado. El primer mes creo que estuve en coma inducido porque estaba brava la cosa. El brazo derecho lo perdí el 5 de enero, porque lo tenía muy comprometido. Y lo del brazo izquierdo fue ya cuando pasé al Banco de Seguros, que los doctores me decían que ‘para andar con un brazo colgado…’”, contó César en diálogo con Telemundo.

Todavía hoy guarda además muchas cicatrices de injertos y operaciones. Y salir del hospital tampoco fue fácil.

“Fue bravísimo. Estando en el hospital no quería salir, porque no sabía qué iba a decir la gente, qué iban a opinar. Y cuando llegué a San José fue peor, porque me encerré, no quería que nadie me viera”, recordó.

Ante lo sucedido, dos allegados le sugirieron ir a Manos de Héroes, una ONG que realiza gratuitamente manos biónicas a través de la impresión 3D.

“Mi señora fue ahí la que tomó el mando y les escribió. Le contestaron enseguida, y nos dijeron que era en dos meses y poco”, dijo César.

El 22 de abril fue a anotar a su bebé recién nacida a Montevideo y se volvió con las prótesis. “Para comer es impecable, pero no he tenido tiempo de hacer otras cosas. Escribir puedo más o menos”, relató.

A los dos años del accidente, lo jubilaron, y entre lo que recibe de pensión y animales que cría en el campo, él y su familia se las arreglan para vivir. Hoy, además, juega al fútbol en Pando.

Tras su experiencia, recomienda a otros que estén pasando por situaciones difíciles que compartan lo que sienten.

“No se encierren. Si te encerrás a veces es peor. Tenés que hablar, con familiares, amigos, con tu pareja, con lo que sea. Hay cosas para salir adelante. Y lo que está haciendo Manos de Héroes es un ejemplo”, concluyó César.