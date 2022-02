Sunca convocó a paro nacional parcial por la muerte del banderillero en el accidente fatal de ruta 3

Debido al choque de dos camiones en la ruta 3 del departamento de Salto, un trabajador que estaba haciendo reparaciones falleció; desde la gremial convocaron a una paralización para el próximo viernes.

Tras el accidente de tránsito ocurrido en la ruta 3 en Salto, donde un banderillero falleció por el choque de dos camiones, desde el Sindicato Único Nacional de la Construcción (Sunca) convocaron a un paro nacional parcial para el próximo 18 de febrero.

El hombre fallecido se encontraba realizando tareas de bacheos, junto a otro trabajadores. El presidente del Sunca en Salto, Eduardo Arrúa, aseguró que habían denunciado las condiciones laborales de los obreros.

"No tenían chalecos reflectores, no tenían baño, no tenían zapatos", explicó el sindicalista. En esta misma línea, sobre el final del comunicado desde la gremial convocan a un "debate sobre una ley nacional de salud y seguridad en el trabajo".

A su vez desde el gremio se solidarizaron con la familia de otro de los fallecidos, que conducía un camión de ganado.