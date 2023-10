Sunca se retiró de actividad en Torre Ejecutiva tras sentir discriminación porque a sus afiliados se les pedía la cédula y al resto de los participantes no

El evento finalmente no se realizó por este motivo; el ministro Mieres llamó al presidente del gremio para pedirle disculpas.

El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio, se refirió a una situación que ocurrió este martes en el marco de una campaña contra las drogas que el gremio junto a las cámaras empresariales presentarían en la Torre Ejecutiva. "El tema es que nos encontramos cuando llegamos los trabajadores de la construcción, incluso compañeras y compañeros que venían del interior, se les hacía un ingreso diferente", dijo.

Diverio relató que "todo el mundo ingresaba sin cédula, sin nada" a la actividad, pero "a los compañeros se les pedía la cédula y poco menos se les hacía un cacheo". En este escenario, subrayó que se sintieron "molestos y discriminados".

Por eso, decidieron abandonar el lugar y no participar del evento, que finalmente no se realizó por este motivo. "Entendíamos nosotros que no era de recibo de esa manera", sostuvo el presidente del Sunca.

Detalló que la convocatoria "era abierta incluso para todas las vecinas y vecinos que quisieran participar" y lamentó la situación que se generó. "Para nosotros el centro fundamental de esto tiene que ver con la campaña. Entonces, quizás nos sentemos a conversar mañana, reorganicemos nuevamente el lanzamiento de esa campaña que es tan importante para nosotros", recalcó.

"También tengo que decir: me llamaron (el subsecretario del Ministerio de Trabajo) Mario Aristi y (el ministro) Pablo Mieres pidiendo disculpas y entendiendo que fue un mal entendido", reconoció. Consultado por Telemundo, Mieres detalló que quienes pidieron el documento de identidad a los trabajadores fueron funcionarios policiales y no trabajadores de Presidencia.

"No vamos a hacer de esto patria o muerte pero está claro que sentimos una sensación de discriminación que era muy difícil sostener", agregó Diverio. Afirmó, asimismo, que no tienen problema de hacer la actividad nuevamente en la Torre Ejecutiva.

"Somos parte de este país, de esta sociedad. No es ajena a nosotros. Simplemente creemos que las condiciones tienen que ser (de manera que) el trabajador de la construcción o cualquier trabajador no debe tener una atención diferente simplemente por la clase" que pertenece, expresó.

Consultado, en concreto, por la actividad dijo que han trabajado mucho el tema de las adicciones a las drogas en el sector. "Es cierto que a partir de un trabajo que se ha hecho ha bajado de forma sensible la situación tanto la droga como el alcohol", enfatizó.

"Aquel viejo mito que nosotros teníamos siniestros laborales a partir del consumo de alcohol está descartado porque en el 95% de los siniestros que se dan en nuestro trabajo la presencia del consumo de alcohol o droga no existe. Entonces, eso es importante", recalcó.

"De todas maneras, para nosotros es importante trabajar en este tema que atraviesa al conjunto de la sociedad", añadió. Y esto lo refleja la propia campaña en la que han trabajado: "Yo tengo problema con las drogas, tú también lo tienes".

"Está claro que es un problema colectivo, independientemente que consumas o no, el problema tiene que ser tomado de esa manera. Y es para los trabajadores de la construcción, para sus familias, para los empresarios, para los profesionales, para todo el mundo. Entonces, es eso lo que queremos trabajar", cerró.