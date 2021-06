Susana Giménez fue internada por Covid-19 en el Sanatorio Cantegril

En mayo de 2020 la estrella se radicó en "La Mary", su mansión en el balneario Punta del Este.

La comunicadora argentina Susana Giménez fue ingresada este jueves al Sanatorio Cantegril, en Maldonado, por su cuadro de Covid-19. Su hermano, Patricio Giménez, confirmó la noticia a Teleshow, la sección de espectáculos del portal Infobae.

Según supo Telemundo, Giménez fue internada en una sala VIP por precaución, porque tenía niveles bajos de saturación de oxígeno. Le hicieron una placa de tórax y está estable, pero en principio permanecerá en el centro de salud tres días más.

En mayo de 2020 la estrella se radicó en "La Mary", su mansión en el balneario Punta del Este, junto con su hermano, su hija, Mercedes Sarrabayrouse, y su nieta Lucía Celasco. La presentadora tramitó la residencia uruguaya para ello e ingresó al país cuando el trámite aún estaba en curso, según informó en su momento El Observador.

Giménez incluso llegó a darse en Uruguay las dos dosis de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19. Le inocularon la primera dosis el 24 de abril, en el vacunatorio del Campus de Maldonado, y la segunda el 4 de junio. Sin embargo, a los cuatro días le detectaron la enfermedad infecciosa.

Fuentes de la salud de Maldonado indicaron a Telemundo que esa segunda dosis fue aplicada ocho días antes de lo previsto. Hasta el momento ninguna autoridad ha explicado a qué se debió esta modificación en el lo estipulado inicialmente.

“Saturo muy bien de oxígeno, pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”, dijo la artista en un audio que le envió el miércoles al periodista Luis Novaresio, que trabaja en el canal de televisión argentino A24.

La decisión de mudarse temporalmente a Uruguay se fundó en las medidas restrictivas que el presidente Alberto Fernández había adoptado para contener la pandemia de Covid-19. “No me dan ganas de volver a la Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos”, dijo en una entrevista con el periodista argentino Jonatán Vitale.

“Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, indicó en esa entrevista.

Giménez tenía previsto viajar a Argentina en los próximos días para cumplir con algunos compromisos laborales que tenía pendiente. Sin embargo, debió posponerlos cuando se confirmó el contagio.