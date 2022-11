Susana Signorino renunció a su cargo de presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública

En tanto, el ministro de Educación manifestó preocupación por la divulgación de declaraciones juradas en las últimas horas:

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Susana Signorino, renunció a su cargo y el gobierno debe definir su reemplazo.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, confirmó la salida de Signorino.

“Es una renuncia por motivos personales. Normalmente las renuncias por motivos personales se aceptan”, afirmó el ministro, y agregó: “Siempre es bueno en los organismos multipersonales tenerlos con una integración plena. Puede durante un tiempo fusionar con una integración parcial, pero no es lo ideal”

En tanto, el ministro manifestó preocupación por la divulgación de declaraciones juradas en las últimas horas: la Jutep inició una investigación por la publicación de datos personales presentes en las declaraciones juradas del ministro y varios legisladores, entre ellos los blancos Sebastián da Silva y Pablo Viana.

El número de teléfono, dirección y las cuentas de banco de los políticos fueron algunos de los datos que no se tacharon y podían ser vistos en la web de la Jutep.

“Me enteré por la prensa. Personalmente no me preocupa, tengo una vida muy transparente y muy clara. Sea lo que sea que se haya difundido, no es una cosa que me preocupe. Sí me preocupa institucionalmente”, dijo al respecto el ministro de Educación.