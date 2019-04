Tabaré Vázquez destituyó a toda la cúpula del Ministerio de Defensa y al comandante en jefe del Ejército

El presidente removió de sus cargos a Jorge Menéndez, Daniel Montiel, José González, Alfredo Erramún y Gustavo Fajardo.

Según publicó Subrayado, las destituciones de presidente Tabaré Vázquez fueron al ministro de Defensa, al subsecretario de Defensa, al comandante en jefe del Ejército y a los dos generales que también integraban el Tribunal de Honor del Ejército cuando Gavazzo y Silveira confesaron homicidios y secuestros en dictadura.

__________________

“Quien tuvo que hacer fui yo”, declaró José Gavazzo al confesar ante el Tribunal de Honor del Ejército que fue él quien hizo desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en aguas del Río Negro, según una investigación del periodista Leonardo Haberkorn publicada por el diario El Observador.

Los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 1973. Seis días después a pareció un cadáver flotando en ese río, pero nunca fue identificado.

La verdad de lo ocurrido salió a la luz a raíz de la confesión que Gavazzo y el exmilitar Jorge “Pajarito” Silveira hicieron ante siete generales del Ejército, entre los que se encontraba el excomandante Guido Manini Ríos y el actual comandante en jefe del Ejército José González

En el expediente de la justicia militar al que accedió el matutino, Gavazzo confiesa que luego de que Gomensoro fue detenido dio la orden de que no fuera interrogado porque lo que sabía ya estaba en conocimiento del Ejército. Afirmó que el militante quedó esposado a una silla y amaneció muerto.

Gavazzo declaró que recibió la orden del comandante de la División del Ejército 1, el general Esteban Cristi, de desaparecer el cuerpo. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé (…) lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo”, afirmó.

Sin embargo, la versión que da Silveira es otra. Aseguró que Gavazzo fue quien torturó hasta la muerte a Gomensoro.

Por este crimen, en el año 2010 la justicia procesó a Gavazzo y al coronel Juan Carlos Gómez, quien estuvo tres años en prisión hasta que fue absuelto en 2013. Ni Silveira ni Gavazzo contaron la verdad en ese momento.

A pesar de sus confesiones, el Tribunal de Honor entendió que los exmilitares no afectaron el honoro del Eejército, aunque sí habían cometido “una falta gravísima” al no informar de la inocencia de Gómez ante la justicia. La única sanción que que se les aplicó fue que no podrán usar más el uniforme militar.