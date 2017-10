Tabaré Vázquez dijo que él “no tiene ninguna referencia” sobre presuntas diferencias entre Lustemberg y Basso

Así habló Tabaré Vázquez:

La doctora Lustemberg decidió seguir su carrera política desde el Parlamento, donde ella piensa que puede lograr impulsar con más fuerza un proyecto de ley sobre primera infancia. Lo puede hacer con más logro desde el Parlamento que desde el Ministerio, por eso presentó la renuncia.

Yo no tengo ninguna referencia al respecto (de las discrepancias con Basso), a mí no me planteó nada la doctora Lustemberg. Ya firmé la resolución de Quian que asumirá el lunes o el martes.