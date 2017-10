Tabaré Vázquez mantuvo reuniones con presidentes del Mercosur

El presidente recibió a sus pares para discutir puntos vinculados al Mercosur en el marco de la conferencia de la OMS.

El Tratado de Libre Comercio con Chile y otros países, el Mundial 2030 y las restricciones a la importación de leche uruguaya de Brasil fueron temas a la orden del día en el congreso de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los presidentes no hicieron referencia pública a estos asuntos ni los trataron bilateralmente el miércoles en Montevideo en el marco de la reunión de la Organización Mundial de la Salud.

La cita fue en la sede del Mercosur. La presidente chilena Michelle Bachelet y su par paraguayo Horacio Cartes arribaron puntuales y fueron recibidos con honores por Tabaré Vázquez. Una hora y media más tarde, y ya iniciada la conferencia, llegó el presidente argentino Mauricio Macri, a quien el canciller Rodolfo Nin Novoa dio la bienvenida. Macri se retiró 20 minutos después.

El mandatario está a la espera de los resultados de ADN de un cuerpo encontrado en río Chubut que podría corresponder al desaparecido Santiago Maldonado, a lo que se suman las elecciones legislativas del próximo domingo.

El gran ausente fue el presidente brasileño Michel Temer, que se comunicó con Vázquez el pasado viernes y se comprometió a no restringir la importación de leche. No obstante, ese país no ha autorizado nuevas licencias de importación desde el 12 de octubre.