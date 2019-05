Tabaré Vázquez respondió sobre varios temas preocupantes del país y aseguró, por ejemplo, que la renuncia de Placeres denota una “actitud digna”

El primer mandatario participó de la ceremonia oficial de la inauguración del nuevo Hospital de Colonia. Habló de José Gavazzo, de la campaña electoral, de UPM y de Jorge Menéndez.

Consultado sobre las declaraciones de José Nino Gavazzo, Tabaré Vázquez sostuvo: No me haga hablar de esas cosas tan reprochables y tristes para el país. La justicia tiene que actuar y rechazo totalmente las declaraciones.

Además, el primer mandatario se refirió al conflicto por Petrobras: Vamos a ver no nos comunicaron nada. Preocupa porque hay que replantear la situación. Claro que preocupa. Seguramente lo que está haciendo Petrobras acá lo va a poder hacer algún otro privado y mantener puestos de trabajo y estamos trabajando en el tema. No tenga nada oficial.

Otro tema por el que fue consultado Vázquez, tiene que ver con el conflicto en Venezuela y la postura de Uruguay: El grupo de países de lima se ha plegado al planteo de UE y Uruguay hemos hecho y ahora están trabajando en Caracas, entre delegados está nuestro vicecanciller. Se reunieron… no tengo la información aún. El vicecanciller está volviendo mañana y me va a traer la información. Es el único camino porque el otro es la confrontación y la pérdida de muchas vidas, que no queremos.

¿Le preocupa que se diga que está todo mal, en la campaña por parte de algunos actores?: No, porque el pueblo uruguayo es muy inteligente y sabe todo lo que se ha hecho y se ha trabajado. Así que lo que digan los candidatos es parte del juego electoral, a mi me tiene muy tranquilo el pueblo uruguayo porque se que es un pueblo muy inteligente.

¿Qué le parece algunas de las propuestas que se han presentado como la creación de trabajo de 100.000 puestos de trabajo, esa tarjeta para los jubilados con respecto a los medicamentos, es posible eso?: Capaz que también se puede proponer hacer todas las calles en bajada o de las canillas salga leche porque proponer se puede proponer. Ahora crear 100 mil puestos de trabajo, nuestros gobiernos crearon 300 mil puestos de trabajo, así que es posible. Ahora no es fácil.

Con respecto al desempleo en Uruguay, Vázquez sostuvo: Ahora se han perdido puestos de trabajo… De cualquier manera el saldo es muy positivo porque si perdimos 60 mil y creamos 300 mil, estamos ganando 240 mil y eso se ve en el números de inscriptos en el BPS, que ha aumentado.

¿Cuál cree que es la alternativa para crear empleos?: Ahora empieza la construcción del ferrocarril. Quiero anunciar que el 17 viene el presidente del BID y de la CAF para firmar el contrato final para iniciar las obras del ferrocarril firme seguro.

¿Cuándo comenzarían las obras de UPM?: Inmediatamente, ya está adjudicado ya está aprobado por la rendición de cuentas, aprobó por unanimidad. Se empieza a trabajar y eso genera una cantidad de puestos de trabajo. Ese mismo 17 viene el principal de Finlandia a recibir la información de sus representantes en Uruguay con los que hemos cerrado todos los temas relacionados con UPM, positivamente. Se acordó con mucho trabajo, se acordó con la participación de todos los actores y ahora el presidente de UPM va a recibir toda la información y la va a llevar a Finlandia y ahí se va a tomar la decisión. Todo aparentemente viene a favor pero hay que esperar la resolución de la asamblea de los accionistas. Puedo decir con seguridad que todos los puntos que nos propusimos negociar para un acuerdo final, todos están acordados entre el gobierno y UPM. Falta que los accionistas de UPM aprueben la inversión.

Con respecto al proyecto de cannabis medicinal, ¿cree que es una alternativa laboral en la industria?: Es una alternativa muy válida, muy importante, no solo el cannabis medicinal sino el industrial y hay aplicaciones muy precisas del cannabis, en el terreno médico puedo hablarlo con propiedad porque soy médico, por ejemplo en la epilepsia refractaria en niños donde no hay ningún medicamento que logre lo que logra el cannabis medicinal.

Con respecto al nombramiento del comandante en jefe del Ejército José González ¿Fue un error nombrarlo como comandante en jefe del Ejército habiendo integrado el Tribunal de Honor?: Mire si yo tuviera una bola de cristal podría adivinar las cosas, cuando nombre al general González fue porque consideré que era la mejor opción para el Ejército nacional y el país.

Además, el presidente también fue consultado sobre el anuncio de Jorge Larrañaga, quien aseguró que pediría a Presidencia el uso de la cadena nacional para hablar de su campaña “Vivir sin miedo” que habría alcanzado la cantidad de firmas necesarias para llamar a plebiscito: Yo aún no recibí ninguna solicitud, cuando me llegue la consideraré.

¿Por qué no fue al sepelio de Jorge Menéndez?: Mandé el saludo correspondiente, podía ser una situación un poco de tensión mi presencia, para evitar en un momento tan triste y tan participar opté no ir. (…) Yo recibí la información directamente de Menéndez el 11 de marzo, lo recuerdo perfectamente porque es el día del cumpleaños de mi señora, el mismo 11 de marzo di la orden que pasara todo a la justicia. Consideraré que iba a pasar todo a la justicia y nos dimos cuenta por una publicación, que es un señor periodista, en un medio de la capital los sucesos planteados. En ese momento averigüé donde estaba el expediente y me dijeron que todavía no había pasado a la justicia y habían pasado 20 días. Bueno consideré que no era lo correcto y no era lo que el presidente había pedido y de ahí que se planteara la situación y de ahí es que el ministro y subsecretario presentaran su renuncia.

Finalmente, Tabaré Vázquez también se refirió a la renuncia de Daniel Placeres por su vinculación con Envidrio: La justicia va a dictaminar y va decir, lo que veo es que es una actitud muy digna del exdiputado Placeres.