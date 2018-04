Tabaré Vázquez se reunió con la Federación Uruguaya de Magisterio

El encuentro entre el presidente Tabaré Vázquez y la Federación Uruguaya de Magisterio fue en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

“Seguimos esperanzados, con ganas de trabajar y aportar. Fuimos escuchados en nuestras propuestas”, dijo Elbia Pereira, de la FUM.

La FUM planteó problemas de inequidad salarial, auxiliares de servicios aún no regularizados, la situación de maestros de tiempo completo que no recibieron el ajuste por encima del IPC como el resto y el hecho de que la educación pública pague aportes patronales y la privada no.

“Los aportes patronales rondan un 19,5 % en el caso nuestro, en las actividades privadas es 7,5 % y en la educación privada es 0 %. Es injusto y el presidente estuvo de acuerdo”, añadió Pereira.

Pidieron que se pueda negociar con tiempo para la Rendición de Cuentas, algo con lo que Vázquez estuvo de acuerdo.

“El presidente dio varias señales concretas: es prioritaria la educación. Dijo que, si pudiera, firmaría el 6 % para la educación”, expresó la integrante de la FUM.