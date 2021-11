Tabaré Viera aclaró que el Ministerio de Turismo "no está proponiendo" cambiar de hora en verano

"No es un tema para este momento en que el sector debe prepararse con tranquilidad y con todo su esfuerzo para la temporada y para su recuperación luego de la pandemia", dijo el ministro.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, aclaró este domingo que la cartera que preside no tiene en mente proponer un cambio de hora en verano, tal como se hizo enrte 2006 y 2014.

"El MINTUR no está proponiendo un horario de verano. No es un tema para este momento en que el sector debe prepararse con tranquilidad y con todo su esfuerzo para la temporada y para su recuperación luego de la pandemia. Esta es nuestra prioridad compartida", escribió en Twitter el secretario de Estado, luego de que se generara un cortocircuito sobre este tema.

Entrevistado por Quien es quien (Canal 5 y Diamante FM), Viera había dicho esta semana ser partidario de cambiar de hora si había "argumentos probados" de que era mejor para el sector turístico.

“Hay gente en las dos posiciones. No hay un estudio serio, vamos a hacer un relevamiento y estudio serio de cuánto impacta en el sector turístico para tomar una posición. A mi me gusta el cambio de hora porque me gustan los días más largos, pero hay sectores que dicen que les afectan negativamente. (Vamos a) tomar una posición en base a un estudio y relevamiento de opinión de los operadores”, dijo al citado programa.

El presidente Luis Lacalle Pou le salió al cruce este sábado en Florida, aclarando que el Gobierno no tenía este cambio en sus planes. “Hoy de mañana estuve leyendo documentos científicos al respecto que aconsejan no hacerlo. Son científicos, no de la actividad turística. Tendremos una discusión prestando atención a un sector importante, pero pensando integralmente”, dijo en rueda de prensa el mandatario.