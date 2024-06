¿Tabaré Viera ha evaluado bajar su precandidatura por el Partido Colorado?: esto respondió el exministro de Turismo

"Yo le ofrezco a la ciudadanía experiencia y trayectoria de más de 30 años”, dijo.

El precandidato colorado Tabaré Viera consideró que las elecciones internas en su partido tienen un condimento especial y diferencial a la de otras agrupaciones: “Este 30 de junio se decide el liderazgo del partido”, afirmó. Además, respondió sobre si ha evaluado o no bajar su precandidatura y apoyar a otro.

En la carrera colorada corren actualmente seis precandidatos -luego de que dos se bajaran: Gustavo Zubía y Guzmán Acosta y Lara: Andrés Ojeda, Robert Silva, Gabriel Gurméndez, Carolina Ache, Zaida González y el exministro Viera. Las últimas encuestas han dado cierta ventaja a Ojeda, pero las empresas a cargo de los sondeos coinciden en que la interna colorada es difícil de pronosticar.

Con todo, los precandidatos también coinciden en que más allá de definirse quién será el candidato presidencial del partido para las elecciones de octubre, también está en juego la figura que liderará a los colorados, sobre todo luego de que el expresidente Julio María Sanguinetti ya pusiese sobre la mesa su alejamiento definitivo.

Por eso, Viera -precandidato apoyado por Sanguinetti- entiende que en las internas de junio “se elige un candidato del partido, pero en el caso del Partido Colorado hay también un recambio de liderazgos”.

“Yo quiero liderar al Partido Colorado para, desde un gobierno de coalición, llevar adelante ideas como la de blindar nuestras fronteras con tecnología controlada por las Fuerzas Armadas como drones, escáneres, radares y aviones, para parar definitivamente al narcotráfico”, apuntó, e indicó: “También atender a la gente en situación de calle o el tema de la juventud cayendo en las adicciones, lo que implica la creación de un Sistema Integral de Recuperación de Adicciones. Y si hablamos de los trabajadores, creemos que deben ser el centro de nuestra atención: el empleo y el salario son fundamentales, pero la calidad de vida también es importante, por lo que tenemos propuestas para la vivienda, la salud, la seguridad, el crecimiento económico y políticas que logren más inversiones en el país”.

En esa línea, Viera apuntó “que las internas en el Partido Colorado son muy competitivas”. “Creo que, como muestran los encuestadores, no hay grandes diferencias, incluso hay muchas dificultades para saber de antemano cuál puede ser el resultado. Yo creo que va transcurriendo en un buen clima”, dijo, y agregó: “Yo le ofrezco a la ciudadanía experiencia y trayectoria de más de 30 años”.

¿En algún momento pensó en bajar su precandidatura? “No, nunca estuvo en duda, jamás. Me comprometí con algo que para mí es un gran honor. Cuando Batllistas, el sector liderado por Sanguinetti, me propone esta posibilidad, para mí es un gran honor y compromiso. En ningún momento estuvo en duda, y no creo que a esta altura ninguna candidatura se baje”, respondió Viera.