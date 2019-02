Talvi en la gira “pueblo a pueblo” se refirió a Venezuela: ” El pueblo en la calle va a terminar generando la salida de Maduro y sus uniformados”

Se reunió con vecinos de Villa Biarritz, en Montevideo. Ya recorrió el departamento de Maldonado y estuvo en Rivera y Canelones.

Durante su charla con Telemundo se refirió a la postura de Uruguay frente al conflicto en Venezuela:

“El gobierno convocó un diálogo, eso suena bien. Pero un diálogo requiere de dos partes, de un lado tenemos a una dictadura criminal que maneja todos los medios de represión y los usa contra la población civil y que nunca ha negociado de buena fe. Por otro lado tenemos al presidente legítimo de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ya rechazó la mediación de México y Uruguay para no montar un escenario, una farsa que no lleve y no conduzca a la democratización de Venezuela. Tiene que haber una solución política y solo política. No puede ser una solución con armas. El pueblo en la calle va a terminar generando la salida de Maduro y sus uniformados”.