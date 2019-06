Talvi habló sobre Blasina: “le pedí que nos ayudara a dibujar el futuro del agro, no le pedí que me mostrara su carnet de militancia”

El líder de Ciudadanos defendió las declaraciones de su asesor, pero aseguró que la postura de Ciudadanos es otra.

El Ing. Eduardo Blasina es asesor en materia agropecuaria de Ernesto Talvi. Dijo en diálogo con Radio Montecarlo que si se da un balotaje entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez, se vería tentado de votar en blanco. Además aseguró que no votaría al Partido Colorado si Sanguinetti derrota en las internas a Talvi.

Sobre esto fue consultado el líder de Ciudadanos, y dijo:

Lo dijo porque es un hombre libre y puede tener opiniones propias. Yo al Ing. Eduardo Blasina, a quien valoro y respeto, le pedí que nos ayudara a dibujar el futuro del agro, no le pedí que me mostrara su carnet de militancia. Así operamos en Ciudadanos. Queremos las mejores mentes, tenemos mucha gente que no es colorada, entre ellos Eduardo Blasina, ayudándonos a pensar el futuro del país. Ahora, la posición de Ciudadanos es clara desde el día uno. Venimos con un proyecto transformador a construir una coalición con el Partido Nacional y el Partido Independiente como base para darle viabilidad política a un proyecto de país que reemplace al que hoy nos gobierna, que creo que está agotado y que se quedó sin respuesta ante los desafíos que plantea el porvenir.