Tania, la mujer de Tacuarembó que recorrió a caballo una localidad rural en busca de vecinos interesados en la vacuna

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, destacó este jueves la actuación de una mujer en una pequeña localidad de Tacuarembó, que recorrió a caballo la campaña en busca de personas interesadas en recibir la vacuna contra el coronavirus. El jerarca compartió en su cuenta de Twitter una foto de Tania, esta trabajadora de la salud que visitó la localidad de Paso del Cerro.

Paso del Cerro es una localidad ubicada en el noreste del departamento de Tacuarembó, cerca de Rivera. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2011, tiene una población de 235 habitantes.

Telemundo habló con Tania, que tiene 40 años y vive en la ciudad de Tacuarembó. Es una de las auxiliares de registros médicos que trabaja en la oficina de la Red de Atención Primaria (RAP) del departamento. Es una registradora que trabaja junto con el equipo de vacunación. "Empecé a salir ahora que estamos con el Covid. Me puse la camiseta", dijo.

Tania explicó que Tacuarembó "tiene mucha campaña y hay lugares muy alejados sin acceso a ninguna conectividad" y "no tenés cómo avisarle a los vecinos" que están vacunando contra el coronavirus.

"Justo me crucé a un vecino y le pedí que me prestara el caballo para avisarles a otros vecinos en casitas mas alejadas. Como yo sé andar a caballo, fue la forma que me pareció de poder avisarles que estábamos con todo el equipo", contó. "La idea de la foto fue mostrar lo que no se ve de nuestro trabajo", agregó Tania.

La encargada de registrar la vacunación contó que los vecinos de Tacuarembó "cuando te ven con el uniforme quedan contentos y agradecidos".

"La verdad que es un orgullo enorme. Es muy lindo saber que la gente te agradece y te da bendiciones por el trabajo hacés", afirmó Tania.

Esta recorrida la vacunadora la hizo en el marco de la campaña "Pueblo a pueblo", que comenzó con el objetivo de acercar esta inmunización a los lugares más alejados de las ciudades.

Lo dijo: "Mi vacunadora yendo a buscar vecinos en Paso del Cerro para vacunarse hoy. Tengo buen equipo." @JuanMot67069396 DDS Tacuarembó. pic.twitter.com/Ypgv0WHJJ5 — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) July 29, 2021

Telemundo también habló con el director departamental de Salud de Tacuarembó, Juan Motta, que destacó el "equipo de vacunación nuevo, joven, que realmente está trabajando en forma excepcional".

"Tania fue a buscar uno por uno a los vecinos. Con su ayuda se pudo culminar con el 100% de vacunación de esa zona. Si hay alguien a 200 kilómetros que quiere vacunarse, vamos a ir", afirmó Motta.