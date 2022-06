"Tanto Sena como Moreira tienen derecho a declarar lo que crean conveniente, y pueden decir que no se conocen", dijo la fiscal Pereira

“Fiscalía sí ha entendido que hay elementos que permiten identificar a Moreira en el lugar”, agregó.

La fiscal Jessica Pereira confirmó este miércoles que apelará la decisión del juez Juan Manuel Giménez de absolver a Ángel "El Cachila" Moreira, que estaba preso por el encubrimiento del asesinato de la joven argentina Lola Chomnalez, asesinada en Valizas (Rocha) en diciembre de 2014.

Pereira dijo en rueda de prensa que “el juez ha entendido que no se probó que Moreira estuvo en Valizas y, más precisamente, en el lugar de los hechos”, pero que “Fiscalía sí ha entendido que hay elementos que permiten identificar a Moreira en el lugar”.

En ese sentido, según la sentencia a la que accedió Telemundo, uno de los principales argumentos del juez es que no queda probado que el procesado hubiese estado en la escena del crimen. Para eso, entre otras cosas, se menciona que Antel no reportó movimientos del celular de “Cachila” en el departamento de Rocha entre el 26 y el 31 de diciembre de 2014, fecha en que desapareció Lola y fue encontrado su cuerpo.

Consultada al respecto, la fiscal Pereira afirmó que cuando se analizó esa información se entendió “que la pericia, que básicamente es la localización de antenas, no era mérito suficiente para entender que Moreira no estaba en Rocha porque había otras probanzas que se entendía que tenían otro peso por sobre un celular, que perfectamente puede no estarlo usando en ese momento”.

Por otra parte, en sus varias comparecencias, David Sena, presunto homicida de Lola, afirmó no conocer a “el Cachila”. Sobre esa situación, la fiscal consideró que “tanto Sena como Moreira tienen derecho a declarar lo que crean conveniente a sus intereses, y pueden perfectamente decir que no se conocen, eso se tiene en cuenta, pero se tiene en cuenta como la declaración del indagado”.

Este jueves se cumplen las 72 horas previstas ante la decisión del juez, y ahí se anunciará el recurso de apelación, explicó la fiscal. “Posteriormente tenemos 10 días para expresar los fundamentos de la apelación. En esta instancia no se prevé que se presenten pruebas, sí lo que se va a expresar son los agravios, las cosas con las que entendemos que no coincidimos con el juez de primera instancia”, agregó.

“Presentada la apelación, la defensa de Moreira tiene también un plazo para evaluar el recurso. Posteriormente lo evaluará el Tribunal de Apelaciones. A posteriori, si lo amerita, hay una tercera instancia de casación, que se evaluará cuando esté la sentencia de segunda instancia, si corresponde o no la presentación”, dijo la fiscal, y afirmó que lo que pedirán es que “se haga lugar a la solicitud hecha por Fiscalía que es básicamente que el tribunal termine en la condena por encubrimiento por el plazo que Fiscalía pidió de condena”.

Al salir de la cárcel de Cerro Carancho, Moreira afirmó: "Pedí a Dios que me soltara porque soy un hombre inocente. La pasé mal".