"Tanto te podés mover que estás hablando con el presidente de la República sin tapabocas", le dijo Lacalle a una mujer antivacunas

El diálogo del presidente con personas antivacunas que cuestionaron la campaña de inmunización contra el coronavirus.

Durante el acto del 25 de agosto en Piedra Alta, Florida, se hicieron presentes varios grupos antivacunas, que cuestionaron la campaña de inoculación del gobierno contra el coronavirus y el pase verde.

En ese marco, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dialogó con varias personas que cuestionan la inmunización, hecho que registró el diario El País en un video.

Una de ellas fue una mujer que afirmó que "cuando subió la curva de la vacunación, subió la curva e los muertos. Y ahora que no hay más vacunación no hay más muertos. Y ahora empiezan los refuerzos y va a empezar a morir más gente y nos van a culpar a nosotros, los antivacunas. Eso es injusto", afirmó.

-"¿Sabés cuál es el tema? Que la vacuna no es obligatoria", le respondió Lacalle.

-"Pero te la hacen obligatoria de otra forma. ¿Por qué yo no me puedo mover? ¿Por qué no puedo viajar?", dijo la señora.

-"De hecho tanto te podés mover que estás hablando con el presidente de la República sin tapabocas", afirmó Lacalle, en referencia a que la mujer no usaba mascarilla.

-"Somos católicos, no nos podemos poner esa porquería. No podemos tener dentro nuestro trazas de niños abortados. Somos católicos", aseguró la mujer.

En ese momento, otra mujer gritó: "Quieren vacunar a los niños. A mi hijo no lo dejan entrar a los vestuarios”.

-"La vacuna en Uruguay no es obligatoria como en otros países", dijo Lacalle.

-“Sí, pero están coaccionando en todos lados para que lo sea”, respondió la mujer.

-"No es así", respondió el mandatario, que saludó y remató de esa manera la conversación.