"Tanto tenemos rumbo que ellos están muy críticos del rumbo": Mieres respondió a dichos de Cosse y los catalogó de "latiguillo"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, afirmó este lunes que le “llama la atención” el “latiguillo” de la precandidata frenteamplista Carolina Cosse cuando dice que el actual gobierno “no tiene rumbo”: consideró que sí lo hay y que es el camino de esta administración el que es blanco de las críticas de la oposición.

Mieres participó este lunes en la inauguración del polo de servicios sociales Centro Aparicio Saravia en la zona de Casavalle, un evento al que asistió el presidente Luis Lacalle Pou y toda la plana mayor del gobierno nacional.

En ese contexto, Mieres destacó que este centro “es una señal muy positiva de coordinación estatal para otorgar servicios de mejor manera”. “Vamos a coordinar las iniciativas vinculadas al empleo, a través de Inefop y desde la Dirección Nacional de Empleo. Está claro que los centros públicos de empleo son una de claves para generar espacios de mediación y articulación entre gente que necesita trabajar y empresas que necesitan trabajadores”, dijo.

En este marco, el ministro fue consultado en rueda de prensa sobre una de las recurrentes críticas de Cosse, quien acusa al gobierno de “no tener rumbo”.

“Siempre me ha llamado la atención ese latiguillo de Cosse de decir que no tenemos rumbo. Tanto tenemos rumbo que ellos están muy críticos del rumbo. Si no hubiera rumbo capaz que no habría qué criticar”, dijo Mieres.

“Hay líneas, caminos, decisiones, reformas que en los gobiernos del Frente no se implementaron, como la educativa y la seguridad social. Eso es tener rumbo”, agregó.