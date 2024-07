"Tenemos dos o tres nombres muy interesantes": Manini Ríos explicó cómo definirán la fórmula presidencial en Cabildo Abierto

"Calculo que en pocos días más podremos manejar esos nombres públicamente", indicó el candidato presidencial.

El partido liderado por el senador Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto, no tenía competencia interna entre precandidatos, ya que él era el único que aspiraba a ser el candidato presidencial; por eso, la elección de este domingo se tomó como una forma para que las agrupaciones internas midiesen fuerzas. Con esto, el partido terminó la noche sin anunciar una fórmula presidencial; sin embargo, el nombre faltante en la dupla podría comunicarse en los próximos días.

Con el escrutinio primario cerrado, la Corte Electoral informó que Cabildo Abierto recibió este domingo un total de 17.242 votos, lejos de los 46.887 que recibió en las internas de 2019, cuando el partido era recién nacido. Esta baja votación, además, se enmarcó en una elección que fue la que contó con menos votantes desde que existe el sistema de internas.

“Nos tiene que llamar a la reflexión que estemos en la votación más baja en las internas desde que se implementó el sistema. Hay un desencanto con la política o un desentendimiento de muchísima gente con la política y pienso que eso no es bueno”, dijo al respecto Manini Ríos en rueda de prensa durante la noche del domingo.

Con todo, el ahora oficialmente candidato presidencial celebró como positivas las elecciones internas para la definición del peso de cada sector en el partido: “Cabildo Abierto presentó agrupaciones que tenían competencia en cada departamento, pero claramente no había una pugna por la candidatura presidencial. Esta es una elección en la que Cabildo no ha hecho inversión en publicidad, no ha hecho gastos, lo que se define hoy es más que nada la relación al interior del partido de cada una de las agrupaciones. Lo importante para nosotros es establecer la organización necesaria de cara a esta carrera que empieza hoy, hacia el 27 de octubre, en donde esperemos que todo transcurra en un debate de idea sobre los temas que realmente le afectan a la gente”.

“En Cabildo Abierto hay seis agrupaciones nacionales. Puede haber alguna fricción propia de un proceso electoral en una interna, siempre hay algún tipo de diferencia entre las agrupaciones que pugnan por un lugar. Seguramente a partir de mañana Cabildo Abierto trabajará con unidad hacia las elecciones”, agregó.

Con este escenario, ¿cómo se resolverá la conformación de la fórmula presidencial? ¿Será una decisión única de Manini Ríos?

“Vamos a consultar a todas las agrupaciones, a todas las corrientes nacionales. A la luz de la elección de hoy se verá cuál va a tener más prioridad en la propuesta”, dijo, y agregó: “Tenemos dos o tres nombres muy interesantes, con el perfil adecuado, que van a ser considerados, y se verá cuál fortalece más a Cabildo Abierto, apuntando hacia la elección de octubre, que es la fundamental”.

“Prefiero no dar nombres porque sería manosear. Calculo que en pocos días más podremos manejar esos nombres públicamente. Hay hombres y mujeres”, detalló.

En 2019 quien acompañó a Manini Ríos como candidato a vicepresidente fue el ahora senador Guillermo Domenech.