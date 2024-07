"Tengo derecho a limpiar mi nombre": Astesiano dijo que se “desprenderá totalmente” del gobierno y que analiza hablar en la Justicia

Durante una salida transitoria, el excustodio presidencial anunció que tomará una decisión que cambiará su posición sobre cómo manejarse a partir de ahora.

Durante su salida transitoria, el excustodio presidencial Alejandro Astesiano dijo que se “desprenderá totalmente” del gobierno y que analiza hablar en la Justicia para “limpiar su nombre”. Anunció que este fin de semana tomará una decisión que cambiará su posición.

Astesiano salió este sábado de la chacra policial en la que se encuentra recluido en Florida y deberá regresar este domingo. Declaró que este fin de semana tomará una resolución sobre cómo manejarse a partir de ahora y que se lo transmitirá por teléfono a su abogado, que está de viaje.

Adelantó que habrá un cambio, porque le “han pegado de todos lados” y que lo evaluará junto a su familia. "Una vez escuché a alguien que decía 'duro con las ideas, suave con las personas'. Creo que conmigo no valió eso", consideró Astesiano en rueda de prensa.

"¿No fueron suaves contigo?", le preguntó uno de los periodistas "¿Y te parece? ¿La verdad te parece a vos que fueron suaves? Del propio partido de gobierno, ¿eh?", respondió.

"Por eso voy a tomar una determinación este fin de semana y creo que va a cambiar tomar toda la posición mía también y ahí me desprendo totalmente de todas las especulaciones que hay, que dicen que esto es una estrategia mía", adelantó.

"Si hablo algo lo voy a hacer en la Justicia. Es lo que vamos a analizar este fin de semana. Tengo derecho a limpiar mi nombre", reclamó.

El excustodio respondió además a las declaraciones de la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll. "En eso está bien, yo no era nadie en el gobierno", dijo.

"Sí me molesta que salga a hablar Ripoll de mí, después de dos años que estoy recluido, privado de libertad, que la campaña se base en Astesiano. Ir a un programa hablando 30 minutos de Astesiano... yo no digo que ella hizo un curso en el Batallón 14 de Infantería. Yo no me meto con ella", sostuvo.

Astesiano, que hasta el momento dijo solo haberse reunido con el Comisionado Parlamentario, Juan Manuel Petit, se definió como un anti político total y dijo que no quiere ver a nadie del gobierno. Además le respondió a la exfiscal Gabriela Fossati sobre su supuesto enojo por el acuerdo abreviado.

"No estoy enojado. Ella también, que hable de mí cuando me escuche decir algo de ella", apuntó Astesiano. "Yo lo que digo es que a Gabriela la tienen que cuidar. Veo que no está pasando por un buen momento. No la veo bien", opinó.

"Se lo dije un día en una audiencia. Le dije: 'Doctora, no pierda el tiempo de la familia por nada'", recordó. Ella le contestó: "No, no lo tengo claro". "Y creo que no le había quedado claro", cerró el excustodio.