"Tiene las características de un acto clientelar": FA citó a Moreira al Parlamento por adjudicación directa de vivienda a militante de Cabildo

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, reconoció en la noche de este miércoles que se adjudicó la vivienda a una militante de Cabildo Abierto a pedido de ella. Ante ese episodio, la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió convocar a la ministra la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial para que explique el episodio.

“La información primaria indica que todo tiene las características de un acto clientelar. Y si se confirma, es absolutamente rechazable”, afirmó este jueves en rueda de prensa el senador frenteamplista José Carlos Mahía.

En ese sentido, consultado sobre si el Frente Amplio podría avanzar en acciones legales por el episodio, Mahía dijo que “primero estarán las explicaciones formales ante el Parlamento y ahí, una vez escuchada la ministra, se verán las acciones a tomar”.

“Luce esto como algo muy malo como señal desde la gestión pública”, afirmó Mahía, y agregó: “No descarto escenarios. Desde lo político corresponde que el Poder Ejecutivo venga a dar explicaciones al Parlamento”.

Entre sus argumentos para la adjudicación directa, Moreira dijo que como ministra tiene “un cupo” que es de “reserva” suyo y que “es para casos concretos”. “Tenemos casos de la Justicia que nos pide o cuando surgen enfermedades, ahí tenemos que conceder", expresó.

Consultado sobre ese recurso, Mahía apuntó: “Creo que si hay casos de urgencia, como una situación de violencia extrema, que implique el traslado de una persona, puede haber más de una cartera que tenga que dar una solución. Porque hay que dar una respuesta rápida”.

Finalmente, Mahía fue consultado sobre si en los gobiernos del Frente Amplio no hubo adjudicaciones directas. “Asegurarlo no puedo, pero espero que no. Si sucedió, está mal. Si no sucedió es lo que debió haber sido”, respondió.