"Tiene que haber recursos para los asentamientos y para Colonización", dijo Manini, y agregó que esperan conocer propuesta del PN

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo este martes que "no hay que enfrentar el problema de Colonización con el problema de los asentamientos" y añadió: "Tiene que haber recursos para los asentamientos y para Colonización". El proyecto de ley de Rendición de Cuentas busca apelar a recursos del Instituto Nacional de Colonización para el fideicomiso para regularizar asentamientos, algo a lo que Cabildo Abierto se opone, al igual que tres senadores blancos, y los del sector colorado Ciudadanos.

"Son dos problemas que merecen ser atendidos por la sensibilidad que encierran, por el problema que atienden cada uno de ellos", dijo Manini Ríos a Telemundo. "Es una vergüenza nacional que haya 200.000 uruguayos viviendo en condiciones indignas, sobre todo después de haber tenido el país los recursos económicos necesarios durante muchos años y no se tocó porque nunca se priorizó el tema asentamientos", añadió el excomandante en jefe del Ejército.

Manini Ríos insistió en que Colonización "necesita esos recursos para tener las suficientes tierras para dar satisfacción a tantos aspirantes a colonos que califican y a veces no acceden a ese campo que necesitan".

Además, el legislador reiteró la propuesta de Cabildo Abierto para conseguir recursos para el fideicomiso: apelar a los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Hicimos una propuesta que hasta hoy no nos convenció la respuesta que nos dieron desde destacados economistas con muchos títulos para poder contestarnos, pero que no nos convenció su respuesta", comentó Manini Ríos. "Entendemos que si el país recibe un dinero a un interés bajísimo de 0,05% y a su vez tiene deuda del siete y pico por ciento, cambiar uno por otro no es aumentar la deuda", agregó.

A su vez, el senador se refirió a las diferencias que este tema genera a la interna del Partido Nacional. Ayer el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con los senadores blancos Sergio Botana, Jorge Gandini y Carlos Camy, que se oponen a usar los fondos de Colonización para el fideicomiso. "Estamos esperando que en el Partido Nacional se pongan de acuerdo los distintos senadores, que hay algunos de ellos que tienen una visión diferente de lo que está plasmado en la Rendición de Cuentas. Estamos esperando cuál es la propuesta que surge y la vamos a analizar seriamente", dijo Manini Ríos.

El mandatario reiteró en más de una oportunidad que no hay otra solución posible para dotar de recursos el fideicomiso, que recibirá unos US$ 30 millones anuales de fondos que actualmente son destinados a Colonización para la compra de tierras.