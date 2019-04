Todas las repercusiones políticas de los dichos de Claudio Feola y su posterior comunicado

Políticos de todos los partidos se refirieron a las confusas declaraciones del nuevo comandante en jefe del Ejército.

Amorín Batlle: Me gustó más el comunicado, en las declaraciones parecía entender que no estaba probado que hubiera detenidos desaparecidos, claramente no fue lo que quiso decir. Lo que hizo es bueno.

Pablo Mieres: Por suerte emitió el comunicado, los dichos de ayer fueron horrorosos. Parece mentira. Esto habla de un problema de fondo en el país con la dificultad de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas para reconocer lo que sucedió.

Julio María Sanguinetti: Lo preocupante es que exista la confusión. Hay que reunir a todos los oficiales y decirles: esta es nuestra posición. Eso lo tiene que hacer el mando superior, para eso está.

Daniel Martínez: Me cayeron muy mal las declaraciones, no lo habrá querido decir pero cuando lo escuché dije: ¿dónde estamos? Negar cuestiones donde han aparecido cuerpos en los cuarteles… Hay que darle la cuota de la confianza. No hay democracia que sea sustentable en base al ocultamiento. Primero: si tu tenés un familiar querido que no sabés dónde quedó, vas a morir tú, tus hijos y bisnietos peleando por la verdad. Saber la verdad es la única forma de sanar las heridas.

Rafael Michelini: Al Ejército hay que cambiarle la cabeza, pero en la medida en que se le hace notar y él hace un comunicado, vamos a tomar las medidas que correspondan. La semana pasada se sacaron seis generales.

Juan Castillo: Peor carta de presentación no podría haber tenido, luego aparece el comunicado como una forma de disculpa y aclaración. Me quedo con el comandante en jefe que escribe y no que habla.

Constanza Moreira: Me pareció muy bien la retractación, fue un gesto atinado. Su declaración fue muy poco feliz. Espero que las actas puedan hacerse públicas rápidamente.