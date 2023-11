"Todavía me emociono de recordarlo": hija de Wilson Ferreira Aldunate rememoró el acto del Obelisco y el "honor" que fue representar a su padre

"Mi mayor esperanza es volver a vivir en libertad", había dicho Silvia Ferreira hace 40 años.

El acto del Obelisco fue la expresión de un pueblo feliz, dijo Silvia Ferreira. Afirmó que para ella fue un honor estar en el estrado en representación de su padre, Wilson Ferreira Aldunate, que estaba exiliado.

Silvia Ferreira caminó desde su casa hasta el Obelisco junto a sus hijas para participar del acto en el que los partidos políticos reclamaron el retorno de la democracia. Fue entrevistada por Telemundo cuando Alberto Candeau terminó de leer la proclama.

"Mi mayor esperanza es volver a vivir en libertad. Ha sido difícil como para todos los uruguayos, ha sido muy duro. Pero es reconfortante ver que todos sentimos lo mismo y que todos juntos vamos a salir adelante", había dicho en ese entonces Silvia Ferreira. "No acaba en esto, no tiene un fin, es un comienzo", había expresado.

Cuarenta años después, Silvia Ferreira recuerda la alegría de la gente aquel día. "Me acuerdo el final de la proclama. Que la gente ya empezaba a corear cosas, pero lindas cosas. Candeau diciendo que gritáramos fuerte para que resonara todo a lo largo del país, para que oigan los sordos que no quieren oír. 'Viva la libertad, viva la patria', todavía me emociono de recordarlo", reconoce este lunes.

Enfatiza, que en ese entonces, representó "al ausente", su padre. "Lo mismo que la señora de (Líber) Seregni, (Lilí Lerena), que estaba sentada junto a mí", rememora.

"Estábamos representando a dos personas con muchísima gente que los apoyaba, uno detenido y el otro lejos. Eso era un peso pero también un honor", recalca.

"Atrás no puedo recordar quienes estaban, porque además en aquella época uno no tenía teléfono para hacerse selfies. Se queda con los recuerdos vivos, inolvidables", cierra.