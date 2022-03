"Todo el país me incriminó, me trataron de genocida": entrevista a Carmela Hontou a dos años de la aparición del Covid en Uruguay

En entrevista con Telemundo, la empresaria y diseñadora uruguaya rememoró cómo transitó estos dos últimos años, luego de ser señalada como la responsable de despesar el Covid-19 en un casamiento con 500 invitados.

Hace poco más de dos años, con la aparición de los primeros casos confirmados de coronavirus en Uruguay, la diseñadora y empresaria Carmela Hontou era señalada como "vector" de la enfermedad y responsable de su dispersión en el país.

La uruguaya arribó en ese entonces desde Europa y luego asistió a un casamiento con más de 500 invitados. Cuando esto se conoció en los medios de comunicación -luego que en redes sociales se viralizaran audios que la acusaban de haber propagado la enfermedad- comenzó el escarnio público contra ella asegurando que era la responsable de los primeros casos de Covid-19 en Uruguay.

Al momento de ir a la fiesta, se sentía en perfectas condiciones, según contó en entrevista con Telemundo. Sin embargo, a los pocos días comenzaron a aparecer los primeros síntomas y el 8 de marzo su estado de salud se agravó.

"Yo me sentía morir a las nueve de la noche en mi casa el domingo 8, pero pensaba que me estaba muriendo de mi patología", rememoró. Los médicos le habían diagnosticado un cuadro de laringitis aguda, pero no la hisoparon.

Dos días después, el 10 de marzo, la salud de la diseñadora se agravó aún más y ese martes de marzo "tres emergencias" fueron a su casa. En la misma jornada, los enfermeros le realizaron el test y Hontou quedó a la espera del resultado.

"Viene una doctora ya con enfermeros para internarme. Le dije: 'usted no vio mi historia clínica (...) a mí no me internan, a mí no me llevan al Hospital Británico. Estoy esperando un resultado por coronavirus'", contó. La médica, según la versión de Hontou, le dijo que si no la ingresaba al sanatorio se iba "a morir" ese mismo día. "Me moriré sola, prefiero morirme sola acá que hacer morir a varia gente más", le respondió la empresaria.

Cuando se supo que el resultado fue positivo, el caso trascendió el ámbito privado y provocó que Hontou estuviera en el centro de la palestra pública gracias a audios de WhatsApp que se viralizaron. "Todo el país me incriminó. Me trataron de genocida, de nazi, que mataba gente, que dejaba a la gente sin trabajo. Todo eso dijeron de mí", agregó.

La situación que vivió tuvo repercusiones en su trabajo, dado que las ventas de su empresa cayeron por el impacto en su imagen, aseguró. "Pero me siento que estoy viva, para mí la vida es lo más importante pero no mi vida, la vida de todos los seres humanos", rescató.

Ante la pregunta de cómo se siente ahora, después de dos años, respondió categóricamente: "¿Yo cómo me siento? Totalmente destruida a nivel de mi trabajo, de lo que yo hacía y lo que voy a tratar de seguir haciendo".

Aseguró que nunca se olvidará el 13 de marzo de 2020, el día en que se confirmaron los primeros casos de Covid-19 y se decretó la emergencia sanitaria. Sin embargo, también contó que gracias a lo que le pasó se le acercaron "muchos amigos virtuales" a través de las redes sociales. "Me ven por teléfono o me hablan todos los días. Me quedo con eso, porque es lo que me va a sanar".

El caso en la Justicia

En la misma entrevista participó el abogado de Hontou, Nicolás Pereyra, quien detalló que realizaron dos denuncias. La primera es por un grupo de mujeres que presuntamente viralizaron audios por WhatsApp en contra de su clienta.

La segunda es sobre la banda The Party Band, que "hace música de sátira y tocan en fiesta pero también han colgado en YouTube un video en el cual se menciona el nombre de mi clienta". Pereyra consideró que el tema musical va mucho más allá del humor e "incluye las peores difamaciones".

Estos hechos contribuyeron al "escarnio público que sigue viviendo hasta el día de hoy", aseguró el abogado.