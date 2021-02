Todo lo que hay que saber sobre la vacunación contra la Covid-19

¿Por qué vacunarse?Evitar el Covid-19Ensayos clínicos muestran que las personas que reciben la vacuna tienen muchas menos posibilidades de contraer covid y de padecerla de forma grave o morirLograr la inmunidad de rebaño Cuanto mayor sea el porcentaje de población vacunada, menor es la probabilidad de que el resto de las personas, en particular las […]

¿Por qué vacunarse?

Evitar el Covid-19

Ensayos clínicos muestran que las personas que reciben la vacuna tienen muchas menos posibilidades de contraer covid y de padecerla de forma grave o morir

Lograr la inmunidad de rebaño

Cuanto mayor sea el porcentaje de población vacunada, menor es la probabilidad de que el resto de las personas, en particular las más vulnerables, se infecten.

¿Son eficaces las vacunas contra distintas variantes?

La información es escasa para determinar cuál será el impacto de las cepas sobre la vacunación. En Uruguay se está vigilando activamente la aparición de variantes genómicas.

¿Se puede contagiar estando vacunado?

Las vacunas previenen la enfermedad con síntomas pero no se sabe si impedirá que las personas que estén vacunadas se puedan infectar y, aunque no enfermen, puedan transmitir el virus a otras personas. Tampoco se conoce con exactitud cuánto dura la inmunidad luego de las vacunas.

¿Cómo me vacuno?

Por grupos prioritarios

La vacunación será escalonada, según poblaciones de riesgo, comenzando con las que tienen mayor riesgo de exposición a la enfermedad. El gobierno anunció que los primeros serían el personal de salud y los adultos mayores en residenciales pero dado que la vacuna más indicada para ellos que es la de Pfizer aún no ha llegado, el personal esencial como docentes, policías, bomberos y militares serán los primeros en vacunarse.

Con dos dosis

Las dosis deben estar separadas por un intervalo mínimo de 14 días. Las dos dosis que se administrarán serán de las mima vacuna. Al momento de agendarse automáticamente se reservan las dos dosis.

¿Puedo elegir la vacuna?

Se usarán varias vacunas pero la selección de cuál vacuna para qué grupo de personas es decisión del Ministerio de Salud Pública.

¿Quiénes deben vacunarse?

¿Los niños deben vacunarse?

No, a la fecha no hay datos que avalen su uso en niños. En Uruguay se vacunará a partir de los 18 años.

¿Puedo vacunarme embarazada?

No hay datos suficientes para garantizar la seguridad en estos casos así que por precaución recomiendan no vacunar a las embarazadas, excepto en caso de comorbilidades que compliquen la enfermedad.

En las mujeres que están amamantando, si forman parte de un grupo de alto riesgo de contagio (por ejemplo, trabajadoras de la salud con alta exposición) o alto riesgo de complicaciones (por enfermedades previas) se recomienda la vacunación.

¿Puedo vacunarme si tuve Covid-19?

Pueden hacerlo a los 6 meses de transcurrida la enfermedad .

¿Si estoy cursando la Covid-19 o soy contacto de un caso me puedo vacunar?

No, porque requieren medidas de aislamiento y no deben concurrir a vacunarse hasta que tengan el alta médica.

Si soy portador de alguna enfermedad que genere inmunocompromiso, como VIH, ¿me puedo vacunar?

Si bien la información es aún escasa, no existen contraindicaciones aunque es posible que la protección alcanzada en algunos pacientes con inmunodepresión sea menor.

¿Las vacunas tienen contraindicaciones?

Historial de reacciones alérgicas graves

Se refieren a reacciones alérgicas graves algún componente de la vacuna.

Antecedente de reacción alérgica inmediata a vacunas intramusculares

No está contraindicada en casos de alergias alimentarias, a animales, etc. Se recomienda una observación de por lo menos 15 minutos tras la vacunación y en el caso de alérgicos que sea de 30 minutos. Puede producir reacciones adversas leves, como fiebre o dolor en el lugar de la inyección. Si amerita, se puede tomar algún antiinflamatorio oral (ibuprofeno, paracetamol, etc.) y aplicar frío local.