Todos los precandidatos del FA están "preparados" para "triunfar" ante la coalición y "hacerse cargo" del gobierno, afirmó Orsi

¿La fórmula saldrá esa misma noche de las internas? “Yo creo que ya es un hecho”, apuntó el precandidato frenteamplista.

Yamandú Orsi consideró que cualquiera de los precandidatos del Frente Amplio está preparado para “triunfar” ante el candidato que lidere a la coalición y para “hacerse cargo” del gobierno.

“No tengo dudas de que los compañeros frenteamplistas que están asumiendo la responsabilidad están todos preparados y formados, Andrés, Carolina o yo, como para hacernos cargo de todo esto, incluso de triunfar”, afirmó este miércoles a la noche en rueda de prensa.

Este martes, Cosse fue consultada sobre las encuestas que indican que buena parte de quienes piensan votar en la interna de su partido ven a Orsi con mayores probabilidades de ganarle a la coalición en un eventual balotaje. “Si yo soy la candidata del Frente Amplio, yo le voy a ganar a Álvaro Delgado”, respondió.

En esa línea, Orsi apuntó que ve a cualquiera de los tres precandidatos bien posicionado para ganarle a la coalición.

“No sé si será contra Álvaro -Delgado- o no, a mí lo que me importa es la propuesta del Frente y que genere la adhesión popular que nos lleve al triunfo. No tengo ninguna duda de que los compañeros que estamos ahí tenemos todas las ganas y las condiciones como para ganar la elección”, agregó.

