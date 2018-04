Topolansky: “Lo que pasa es gravísimo: me duele Brasil y me duelen los brasileños”

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que es “gravísimo” lo que está ocurriendo en Brasil, luego de que la Justicia rechazara el recurso presentado por la defensa del expresidente brasileño Lula da Silva.

Topolansky anhela que la salida sea con más democracia, en medio de “raros” anuncios de militares.

“Tenemos un tribunal partido en dos. De este tema se tiene que salir con más democracia. Sacaron a una presidenta, pero hasta hoy no hay ningún juez que haya dicho algo contra Dilma Rousseff.

Esto es gravísimo. Pero hace meses que viene dándose. No quiero sacar conclusiones apresuradas. Me duele Brasil y me duelen los brasileños”.