Topolansky sobre la fuga de Morabito: “en las cárceles siempre hay fugas”

La vicepresidenta señaló que esto sucede "en todos los períodos de gobierno".

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, se refirió a la situación de la fuga de Morabito y sus tres compañeros, a la que se sumó la fuga de dos reclusos este miércoles del ex Comcar:

“Hubiera preferido que no sucediera, pero de las cárceles siempre hay fugas y las hubo en todos los períodos de gobierno. Eso no es una novedad. Se va a investigar. Ya hubo una renuncia y va a haber sanciones si hubo negligencias. Hay que ver si pasó algo más, si compraron a alguien. Pero no se puede hablar antes de tener la información porque no es la cuestión de pegar el grito, del Twitter, porque eso no construye, eso destruye. Cuando se tenga el informe opinaremos. Seamos un poco serios”.