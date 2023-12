"Totalmente fuera de tono, no corresponde a la investidura": la respuesta de Orsi tras el tenso encuentro con Lacalle

"Si querés tener una buena relación tratá de cuidar los modales", le había dicho Lacalle.

"No corresponde". Esa fue la respuesta que dio este viernes el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuando fue consultado acerca de lo que le planteó el presidente Luis Lacalle Pou más temprano, cuando se encontraron en un evento en un parque industrial ubicado en ruta 5. "Vamos a tener que empezar a hablar mejor. Si querés tener una buena relación tratá de cuidar los modales", expresó Lacalle.

Orsi le responde a Lacalle: “Estuvo totalmente fuera de tono”. El entredicho surge a raíz del caso Marset. “Sigo sosteniendo que hay cosas que no fueron claras”, enfatizó. ¿Por qué no le contestó en el momento? "No correspondía. Ahí sí el papelón iba a ser más grande", dijo. pic.twitter.com/zjF5apit4s — Telemundo (@TelemundoUY) December 8, 2023

"Totalmente fuera de tono, no corresponde a la investidura", sostuvo Orsi sobre los dichos de Lacalle, y agregó que las palabras del presidente lo tomaron por "sorpresa". "Me sorprende el tono y me preocupa", indicó.

Criticó, además, que las palabras del presidente fueron "adelante de un público que nada tenía que ver".

"Claro, tiene que ver con eso", dijo Orsi, consultado por la prensa acerca de si las palabras del mandatario respondían a lo que él comentó días atrás acerca del "caso Marset". "Tomó el discurso del gobierno e hizo el mismo discurso", planteó sobre el narcotraficante fugado.

"Yo pido claridad", insistió el intendente canario en relación al caso del narco.