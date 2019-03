Trabajadoras rurales advirtieron sobre la discriminación salarial en el campo, donde muchas veces ni siquiera cobran

También plantaron otros problemas como la atención de la salud y la violencia de género.

En la ciudad brasileña de Quaraí se realizó el 7º Encuentro regional de mujeres rurales. Organizado por el Sindicato de Trabajadores Rurales de Río Grande do Sul, tuvo la participación de mujeres uruguayas.

El 43% de la población rural de nuestro país son mujeres, y enfrentan problemas importantes como la remuneración.

“El salario que gana la mujer es totalmente diferente al del hombre. Muchas veces está como colaboradora en campaña, que ayuda al marido en sus tareas y no recibe nada”, explicó Angélica Bianchi, de las Mujeres Rurales de Artigas.

Otro problema que enfrentan es el de la violencia de género. “Se sabe muy poco porque la mujer en el campo no tiene cómo ir a una comisaría a denunciar, y muchas veces se callan, o no lo saben, no lo ven”, sentenció Bianchi.

Las trabajadoras piden mejores condiciones para que puedan permanecer en el campo. Eso implicaría solucionar la cobertura de salud y elevar el monto de las jubilaciones en el sector rural.