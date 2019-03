Trabajadores de Montevideo Gas pretenden ejecutar el control obrero sobre la empresa

A esta hora analizan una nueva propuesta del Poder Ejecutivo.

A las 13:00 de este viernes comenzó la asamblea de los trabajadores del gas. Este mismo viernes hubo una propuesta del Poder Ejecutivo que negocia con la empresa y los trabajadores (a través del Ministerio de Trabajo del Ministerio de Industria).

El secretario general del sindicato del gas, Alejandro Acosta, explicó que la empresa les dio una semana para poder facilitar un intercambio entre Petrobrás y el Ministerio de Industria.

En caso de así decidirlo, ejecutaran el control obrero y reclamarán al gobierno que opere para eso, explicó Acosta. “La propuesta llegó hoy inesperadamente, no sabría decir cuál va a ser el destino”, sostuvo.

“Con esta empresa seguridad no hay ninguna, nuestra decisión es apostar a que la suspensión de la medida genere un mejor ambiente. Pero los compañeros van a seguir por lo menos una semana más en seguro de paro”, agregó el sindicato general del sindicato del gas.

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que no permitirán el control obrero de la empresa. Aún no hay claridad sobre si existe o no una propuesta económica para la empresa. Mientras tanto, el gobierno está expectante sobre el resultado de uno de los juicios que le hizo la empresa al gobierno ya que de eso dependerá lo que sucederá en los próximos días.

Por su parte, el ministro Ernesto Murro dijo que son optimistas sobre el resultado de la reunión