Trabajadores de una panadería protestan por el cierre sospresivo de la empresa: cincuenta personas fueron despedidas por mensaje

Los trabajadores de una panadera ubicada en 8 de Octubre y Pan de Azúcar protestan por el cierre sorpresivo del local.

En este sentido, Adriana De León, extrabajadora de la panadería “Fiesta de Oro”, explicó:

“Nos mandan un mensaje con las liquidaciones que ellos hacen, en las que no aparecen los números reales como son. Y nos dan la financiación hasta en 25 cuotas. Eso es lo que ellos nos plantean para aceptar. Sabemos que ellos van a seguir trabajando, porque tienen otras confiterías, tienen parte de restaurantes, otras empresas.

La cartera de clientes que teníamos acá la están utilizando en la otra panadería que tienen.

Si no era viable y no era rentable, no seguirían trabajando con la misma carta de clientes que teníamos acá. Tenían servicios de fiestas vendidos hasta el 2019.

Somos 52 familias afectadas por este cierre”.