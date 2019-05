Trabajadores del transporte suburbano resolvieron cortar el servicio este domingo

Pararán desde tres horas antes del partido hasta tres horas después de finalizado. El transporte urbano de Montevideo, en cambio, funcionará con normalidad.

Tras la reunión de la comisión de seguridad del transporte, la UNOTT informó que los trabajadores de servicios suburbanos resolvieron cortar el servicio este domingo al mediodía, tres horas antes del clásico.

Lo retomarán en el entorno de las ocho de la noche. Aseguran que no tienen garantías para trabajar ese día. “No es que falte nada por parte de la Policía. Las condiciones de acceso y las vías por donde pasa una línea de transporte que no lleva solo hinchada, a nuestro entender es complicado”, dijo Mari González, de la Federación de Transporte Suburbano.

La medida divide a la UNOTT. No hubo consenso y los trabajadores del transporte urbano no cortarán sus servicios. “En los temas de seguridad siempre surgen estos inconvenientes. Nosotros representamos a los trabajadores y sabemos lo que sufren día a día en todos los partidos clásicos. También apostamos a que la sociedad cambie en algún aspecto y tratamos de poner un granito de arena. Esto no es un palo para el suburbano, pero nosotros somos los que ponemos la carne en el asador en el Estadio Centenario hace años”, sentenció Mario de Saa, de la UNOTT.

La medida afectará a todo el transporte suburbano, y no sólo a los que pasan cerca del Campeón del Siglo. El sindicato asegura que ya había advertido sobre esta situación.

“Entendíamos que las condiciones del lugar donde construyeron el estadio es un lugar muy riesgoso para hacer clásico. Sin ir más lejos en el último partido entre Peñarol y Flamenco varias unidades tuvieron inconvenientes”, dijo González.