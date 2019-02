Transportistas bloquearon el ingreso a la planta de Ancap en La Tablada porque no les proveen garrafas con gas

Fancap resolvió no proveer garrafas con gas en solidaridad con los trabajadores despedidos de Megal.

Este lunes un grupo de transportistas bloqueó el ingreso a la planta de Ancap en La Tablada en reclamo a que no están pudiendo trabajar. Como la Federación Ancap no está proporcionando gas a Megal en solidaridad con los trabajadores de la empresa que fueron despedidos, se ha dificultado el trabajo de transportistas: hace 20 días que no están trabajando porque no tienen garrafas con gas. Además, empresas como Acodike y Riogas no hacen el canje de garrafas. Por ende, no hay garrafas ni gas para cargar.

Los transportistas pretenden levantar el bloqueo si les facilitan garrafas para poder retomar su distribución.

Según informó Ancap, este lunes se cargó una tercera parte de lo que se habitúa y afirman que no hay desabastecimiento. La empresa hizo la denuncia ante la Seccional 19ª y el gremio cuenta que han recibido amenazas para retomar su trabajo.