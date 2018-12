Paran los transportistas de carga: “Ayer cambiaron el caño y limpiaron la sangre en diez minutos, cuando quieren lo hacen”

Denuncian negligencia de los encargados de mantenimiento, este jueves paran por 24 horas luego que un trabajador resultara herido.

Este viernes solo harán una carga y el lunes se reunirán en asamblea. El paro se debe a que un trabajador resultó herido en una operación rutinaria de carga con un caño de combustible. Aseguran que esto sucede a diario y que es debido a la falta de mantenimiento.

Oscar Benavides, de la Unión de Transportistas de Combustible, explicó a Telemundo:

Este paro es la muerte anunciada, hace años que estamos reclamando seguridad en las instalaciones de La Tablada. Ayer se lastimó feo un compañero, tiene peligro de perder la mano, está internado en el Banco de Seguros. Acá no hay mantenimiento, no notamos una actitud de arreglar nada. Hoy paramos 24 horas, mañana hacemos un viaje y el lunes nos reunimos en asamblea, porque queremos que arreglen y nos brinden seguridad.

Se cayó un caño como todos los días pero esta vez le agarró la mano al compañero y se la fracturó mal. El codo de ese caño es como una guillotina. Adentro de la bahía donde ponemos los camiones están los caños para cargar, somos nosotros los que hacemos el trabajo. El caño se escapó como se escapa habitualmente y esta vez no tuvo la suerte de zafar la mano y se la agarró. Nos pudo haber pasado a cualquiera.

Hay falta de mantenimiento hay una negligencia total con el tema mantenimiento, este sector es el que da plata a la Ancap y es el que menos se preocupan. No ponen un peso adentro de la planta, incluso en enfermería ayer se notó la falta de materiales. Apenas había una gasa, no había calmantes, no había en qué trasladar al compañero. Es vergonzoso. Llegamos a la gota que colmó el vaso.

Nosotros no tenemos demasiadas expectativas pero apelamos a que arreglen algo. Ayer en diez minutos cambiaron el caño, no sé si fue para que no se viera o qué, pero en diez minutos lo arreglamos, años pasamos pidiendo que lo arreglaran, incluso la sangre del piso la limpiaron con una velocidad tremenda, cuando quieren lo hacen. Han gastado dinerales en cuestiones que hasta ahora no se han visto los resultados. Hace años que estamos reclamando.

Tenemos que ver que nosotros podemos trabajar con seguridad, es la única manera de que nosotros levantemos las medidas. No nos dan respuestas, las promesas no caben, Yo tengo horas de reuniones y ningún resultado. Queremos que hagan. A esta altura es una cuestión de vida, no tenemos ningún tipo de seguridad de que entremos y salgamos ilesos.