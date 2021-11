Tras acuerdo con Waze, Intendencia de Montevideo prepara primer "mapa de calor" sobre la "congestión" vehicular

Cosse se describió como una "defensora ferviente" de que los datos que genera la comuna sean abiertos.

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse expuso este miércoles en la conferencia de Deres, una organización empresarial que fomenta el Desarrollo Sostenible en Uruguay. En su discurso informó que la comuna capitalina tiene un "acuerdo con Waze" (la aplicación que muestra el tránsito en ciudades en tiempo real) a través del cual el gobierno departamental recibe información sobre el tránsito en Montevideo.

"En estos días o semanas vamos a publicar el primer mapa de calor de Montevideo con respecto a la congestión, donde vamos a consolidar los datos de Waze con los que tenemos de movilidad, con lo de 400 sensores dispersos en la cuidad", aseguró Cosse. "Con eso vamos a tener un primer mapa de calor de la congestión y después vamos a tener un mapa de calor constante", indicó.

La intendenta de la capital del país se describió como una "defensora ferviente" de que los datos que obtenga la comuna sean abiertos y dijo estar "convencida" de la "urgente necesidad de la innovación abierta". "Si abrimos los datos de Montevideo ya esta pasando que desde la comunidad científica están tomando la información y devuelven productos", consideró Cosse.

"Lo mismo en limpieza y queremos que eso sea público, que se vea, porque es una herramienta de toma de decisiones pero también para que el sector privado conozca la realidad y nos proponga cosas sobre la realidad", dijo la intendenta. "Si a mi me parece que la congestión baja en enero y los datos me dan que no, la realidad es la realidad", expresó.